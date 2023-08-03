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Александр Шевченко — Даниэль Эванс: прогноз на матч ATP Вашингтон 3 августа 2023 года

Прогноз на матч ATP Вашингтон Александр Шевченко — Даниэль Эванс 3 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Шевченко.
Фото Getty Images

3 августа российский теннисист Александр Шевченко в третьем круге турнира в Вашингтоне сыграет с британцем Даниэлем Эвансом. Встреча начнется не ранее 23.20 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде спортсмены друг с другом ни разу не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Эванса фаворитом встречи. На победу 30-й ракетки мира можно поставить с коэффициентом 1.61, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Шевченко доступен за 2.34 (38%).

При ставке в 1000 рублей на теннисиста из России в случае его выхода в четвертьфинал выплата составит 2340 рублей.

Эксперты думают, что игра получится легкой для Эванса, — его триумф со счетом 2:0 можно оформить за невысокие 2.42.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 22.5 — в 1.87. Также есть другие варианты: например, ТБ 21.5 за 1.62 или ТМ 21.5 за 2.21.

Победа Шевченко хотя бы в одном сете предложена за 1.52. А его выигрыш с форой (+2.5) гейма идет за 1.85.

На шесть и более брейков в матче котировка — 2.00, на пять и менее — 1.72.

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Прогноз и ставка на матч Александр Шевченко — Даниэль Эванс

Шевченко на этом турнире прошел двух очень солидных игроков — американцев Кресси и Корду. Победа над вторым вообще должна придать Александру уверенности, ведь Себастьян еще недавно стоял на пороге топ-10. Но это не значит, что теперь россиянин с легкостью пройдет Эванса.

Британец — очень «неприятный» соперник, Андрей Рублев не даст соврать. Британец не дает темпа, постоянно режет и очень неудобно бросает мяч. Не каждый в туре подстраивается под его игру даже на второй или третий раз. Шевченко придется поломать голову, чтобы рассекретить замыслы Дэна, но он к тому моменту может быть уже далеко впереди.

Рекомендуемая ставка: победа Эванса за 1.61.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Шевченко
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«Дила» — «Ворскла»: прогноз на матч Лиги конференций 3 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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5.08 15:00
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