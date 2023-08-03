Александр Шевченко — Даниэль Эванс: прогноз на матч ATP Вашингтон 3 августа 2023 года
3 августа российский теннисист Александр Шевченко в третьем круге турнира в Вашингтоне сыграет с британцем Даниэлем Эвансом. Встреча начнется не ранее 23.20 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде спортсмены друг с другом ни разу не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Эванса фаворитом встречи. На победу 30-й ракетки мира можно поставить с коэффициентом 1.61, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Шевченко доступен за 2.34 (38%).
При ставке в 1000 рублей на теннисиста из России в случае его выхода в четвертьфинал выплата составит 2340 рублей.
Эксперты думают, что игра получится легкой для Эванса, — его триумф со счетом 2:0 можно оформить за невысокие 2.42.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 22.5 — в 1.87. Также есть другие варианты: например, ТБ 21.5 за 1.62 или ТМ 21.5 за 2.21.
Победа Шевченко хотя бы в одном сете предложена за 1.52. А его выигрыш с форой (+2.5) гейма идет за 1.85.
На шесть и более брейков в матче котировка — 2.00, на пять и менее — 1.72.
Прогноз и ставка на матч Александр Шевченко — Даниэль Эванс
Шевченко на этом турнире прошел двух очень солидных игроков — американцев Кресси и Корду. Победа над вторым вообще должна придать Александру уверенности, ведь Себастьян еще недавно стоял на пороге топ-10. Но это не значит, что теперь россиянин с легкостью пройдет Эванса.
Британец — очень «неприятный» соперник, Андрей Рублев не даст соврать. Британец не дает темпа, постоянно режет и очень неудобно бросает мяч. Не каждый в туре подстраивается под его игру даже на второй или третий раз. Шевченко придется поломать голову, чтобы рассекретить замыслы Дэна, но он к тому моменту может быть уже далеко впереди.
Рекомендуемая ставка: победа Эванса за 1.61.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0