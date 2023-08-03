3 августа российский теннисист Александр Шевченко в третьем круге турнира в Вашингтоне сыграет с британцем Даниэлем Эвансом. Встреча начнется не ранее 23.20 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде спортсмены друг с другом ни разу не играли.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Эванса фаворитом встречи. На победу 30-й ракетки мира можно поставить с коэффициентом 1.61, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Шевченко доступен за 2.34 (38%).

При ставке в 1000 рублей на теннисиста из России в случае его выхода в четвертьфинал выплата составит 2340 рублей.

Эксперты думают, что игра получится легкой для Эванса, — его триумф со счетом 2:0 можно оформить за невысокие 2.42.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 22.5 — в 1.87. Также есть другие варианты: например, ТБ 21.5 за 1.62 или ТМ 21.5 за 2.21.

Победа Шевченко хотя бы в одном сете предложена за 1.52. А его выигрыш с форой (+2.5) гейма идет за 1.85.

На шесть и более брейков в матче котировка — 2.00, на пять и менее — 1.72.

Прогноз и ставка на матч Александр Шевченко — Даниэль Эванс

Шевченко на этом турнире прошел двух очень солидных игроков — американцев Кресси и Корду. Победа над вторым вообще должна придать Александру уверенности, ведь Себастьян еще недавно стоял на пороге топ-10. Но это не значит, что теперь россиянин с легкостью пройдет Эванса.

Британец — очень «неприятный» соперник, Андрей Рублев не даст соврать. Британец не дает темпа, постоянно режет и очень неудобно бросает мяч. Не каждый в туре подстраивается под его игру даже на второй или третий раз. Шевченко придется поломать голову, чтобы рассекретить замыслы Дэна, но он к тому моменту может быть уже далеко впереди.

Рекомендуемая ставка: победа Эванса за 1.61.

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