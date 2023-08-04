4 августа «Краснодар» и «Нижний Новгород» откроют программу третьего тура РПЛ. Игра состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Арбитр встречи — Артем Любимов. В прямом эфире с 19.55 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев бозоговорочными фаворитами: успех «Краснодара» оценили котировкой 1.64, это около 58% вероятности. «Мирный» результат идет за 4.09 (24%). На победу «Нижнего» предложили коэффициент 5.59 (18%).

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Команды обменялись меткими выстрелами лишь в одном из пяти последних официальных столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 2.02, обратный рынок — за 1.79.

Прошлый поединок оппонентов на стадионе «Краснодар» завершился яркой викторией «быков» (3:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.86.

В двух первых турах чемпионата парни Владимира Ивича оформили пять голов. Индивидуальный тотал черно-зеленых больше 1.5 точного удара дали за 1.99.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 2:0 в пользу «Краснодара». Финиш встречи с таким счетом представлен за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Нижний Новгород»

Коллектив Сергея Юрана еще не познал вкус побед в новом розыгрыше РПЛ: дома уступил «Зениту» (0:2) и поделил очки с «Уралом» (0:0) в гостях. Несмотря на невыразительный старт, нижегородцы — лучшие по пропущенным мячам из числа клубов за пределами топ-10. «НН» не только не забивает сам, но и неплохо мешает другим: например, «Зенит» дважды прошил Артура Нигматуллина лишь после спорного удаления защитника «Нижнего» Виктора Александрова.

«Краснодар» — лидер таблицы и безусловный фаворит поединка. А еще одна из самых результативных команд на старте РПЛ. Но строгость гостей у своих ворот может помешать «быкам» отличиться много. Что-то похожее случилось в прошлом туре, когда черно-зеленые вонзили «Сочи» второй гол только на четвертой компенсированной минуте.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.86.

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