«Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 4 августа 2023 года
4 августа «Краснодар» и «Нижний Новгород» откроют программу третьего тура РПЛ. Игра состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Арбитр встречи — Артем Любимов. В прямом эфире с 19.55 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев бозоговорочными фаворитами: успех «Краснодара» оценили котировкой 1.64, это около 58% вероятности. «Мирный» результат идет за 4.09 (24%). На победу «Нижнего» предложили коэффициент 5.59 (18%).
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Команды обменялись меткими выстрелами лишь в одном из пяти последних официальных столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 2.02, обратный рынок — за 1.79.
Прошлый поединок оппонентов на стадионе «Краснодар» завершился яркой викторией «быков» (3:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.86.
В двух первых турах чемпионата парни Владимира Ивича оформили пять голов. Индивидуальный тотал черно-зеленых больше 1.5 точного удара дали за 1.99.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 2:0 в пользу «Краснодара». Финиш встречи с таким счетом представлен за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Нижний Новгород»
Коллектив Сергея Юрана еще не познал вкус побед в новом розыгрыше РПЛ: дома уступил «Зениту» (0:2) и поделил очки с «Уралом» (0:0) в гостях. Несмотря на невыразительный старт, нижегородцы — лучшие по пропущенным мячам из числа клубов за пределами топ-10. «НН» не только не забивает сам, но и неплохо мешает другим: например, «Зенит» дважды прошил Артура Нигматуллина лишь после спорного удаления защитника «Нижнего» Виктора Александрова.
«Краснодар» — лидер таблицы и безусловный фаворит поединка. А еще одна из самых результативных команд на старте РПЛ. Но строгость гостей у своих ворот может помешать «быкам» отличиться много. Что-то похожее случилось в прошлом туре, когда черно-зеленые вонзили «Сочи» второй гол только на четвертой компенсированной минуте.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0