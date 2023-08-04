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«Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 4 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Нижний Новгород» 4 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

4 августа «Краснодар» и «Нижний Новгород» откроют программу третьего тура РПЛ. Игра состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. Арбитр встречи — Артем Любимов. В прямом эфире с 19.55 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев бозоговорочными фаворитами: успех «Краснодара» оценили котировкой 1.64, это около 58% вероятности. «Мирный» результат идет за 4.09 (24%). На победу «Нижнего» предложили коэффициент 5.59 (18%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 4090 рублей.

Команды обменялись меткими выстрелами лишь в одном из пяти последних официальных столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 2.02, обратный рынок — за 1.79.

Прошлый поединок оппонентов на стадионе «Краснодар» завершился яркой викторией «быков» (3:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.86.

В двух первых турах чемпионата парни Владимира Ивича оформили пять голов. Индивидуальный тотал черно-зеленых больше 1.5 точного удара дали за 1.99.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 2:0 в пользу «Краснодара». Финиш встречи с таким счетом представлен за 6.60.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Нижний Новгород»

Коллектив Сергея Юрана еще не познал вкус побед в новом розыгрыше РПЛ: дома уступил «Зениту» (0:2) и поделил очки с «Уралом» (0:0) в гостях. Несмотря на невыразительный старт, нижегородцы — лучшие по пропущенным мячам из числа клубов за пределами топ-10. «НН» не только не забивает сам, но и неплохо мешает другим: например, «Зенит» дважды прошил Артура Нигматуллина лишь после спорного удаления защитника «Нижнего» Виктора Александрова.

«Краснодар» — лидер таблицы и безусловный фаворит поединка. А еще одна из самых результативных команд на старте РПЛ. Но строгость гостей у своих ворот может помешать «быкам» отличиться много. Что-то похожее случилось в прошлом туре, когда черно-зеленые вонзили «Сочи» второй гол только на четвертой компенсированной минуте.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.86.

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ФК Краснодар
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Шансы «Спартака» на чемпионство выросли после ничьей «Зенита» в Ростове
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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