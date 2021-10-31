31 октября в центральном матче 11-го тура итальянской серии А «Рома» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует в 22.40.

Команда Жозе Моуринью — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на «Рому» можно за 2.35 — это порядка 41% вероятности. Триумф «Милана» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «Милан» можно выиграть 3000 рублей в случае успеха команды Пиоли.

Ф1(0) идет за 1.73, а Ф2(0) — за 2.18.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.76, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.64. Противоположный исход оценивается котировкой 2.26.

Ждете быстрый гол? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно за 3.10.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.70;

· 2:1 — 8.70;

· 1:0 — 9.00.