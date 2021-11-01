1 ноября в очередном туре регулярного первенства КХЛ «Ак Барс» примет «Авангард». Встреча пройдет на стадионе «Татнефть Арена», начало — в 19.00.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.27 — это примерно 42% вероятности. Успех «Авангарда» идет за 3.00 (32%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Ак Барс» можно выиграть 2270 рублей в случае успеха хозяев в основное время.

Ф1(0) идет за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.80, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Шансы «Ак Барса» отличиться больше двух раз оцениваются коэффициентом 1.95.

Уверены, что «Авангарду» по силам забить три шайбы или более? ИТБ2 (2.5) можно взять за 2.36.

Аналитики БЕТСИТИ предполагают, что наиболее вероятный счет в матче — 2:2 с коэффициентом 6.90.