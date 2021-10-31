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«Арсенал» — «Сочи»: коэффициенты и ставки на матч РПЛ 31 октября 2021 года

15:15
Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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31 октября в 13-м туре чемпионата России встретятся «Арсенал» и «Сочи». Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 16.30. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

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«Арсенал» идет на 13-м месте в таблице, набрав за 12 туров 12 очков. «Сочи» идет на шестой строчке, имея 21 очко.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Арсенал» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50 — это 38% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.19 (30%), а победа «Сочи» — в 3.10 (32%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3190 рублей.

Ф1(-1) идет за 3.80, а Ф2(+1) — за 1.24.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.15. ТМ 2.5 можно взять за 1.70.

Голы «Арсенала» в двух таймах можно забрать за 3.80. Аналогичный исход на «Сочи» есть за 4.50.

Арсенал Т — Сочи

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Егор Сергеев все материалы автора
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