В НХЛ будет новый чемпион! «Даллас» выбил «Вегас» из плей-офф
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Даллас» — «Вегас» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Джонстон — 4, 14:34 — 1:0. Хауден — 1 (Амадио, Карлссон), 35:25 — 1:1. Факса — 1 (Смит, Харли), 40:44 — 2:1.
Вратари: Эттингер — Хилл (58:10).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (6+8+10) — 23 (7+8+8).
Наши: Дадонов (12.54/0/0) — Барбашев (13.44/1/0).
6 мая. Даллас. American Airlines Center. 19046 зрителей.
Счет в серии: 4-3.
До старта решающей встречи «Далласа» и «Вегаса» невозможно было не обратить внимания на тот факт, что главный тренер «Старз» Питер Дебур выиграл все седьмые матчи плей-офф в своей карьеры с великолепным показателем «семь из семи». Благо для канадца, «Звезды» этой ночью его победную статистику не подпортили, выбросив из плей-офф на радость всей лиге действующего чемпиона, навлекшего на себя гнев фокусами с потолком зарплат и долгосрочным списком травмированных.
Сложно было не вспомнить и то, что в прошлом сезоне «Голден Найтс» прошли в финале Запада именно команду из Техаса. Так что сегодня у парней Дебура, созревших для больших дел, хватало мотивации на домашней площадке. Правда, седьмая игра получилась максимально равной и вряд ли дала четкий ответ, заслуживали ли «Рыцари» сложить чемпионские полномочия уже в первом раунде, если абстрагироваться от их махинаций с LTIR.
В очередной раз одним из героев «Далласа» стал молодой канадец Уайатт Джонстон — именно 20-летний центр, которого Джим Нилл выбрал три года назад на драфте под 23-м номером, запустил камбэк «Старз» в третьем матче своим дублем. Сегодня же он обокрал Томаша Гертла при попытке «Вегаса» выйти из собственной зоны и поставил Эдина Хилла в тупик хлестким кистевым. При этом всего за несколько секунд до его шайбы открывать счет мог лидер гостей Джонатан Маршессо, угодивший в штангу.
Команда Брюса Кэссиди смогла отыграться лишь ближе к концу второго периода, когда тройка Хауден — Карлсон — Амадио эффектно вскрыла оборону хозяев всего в три передачи. Только в итоге этот гол стал единственным для «Голден Найтс».
А вот хозяевам для победы и прохода дальше хватило еще одной шайбы, которая пришла к ним в самом начале заключительной двадцатиминутки. На 41-й минуте четвертое звено Дебура закрутило позиционную атаку, закончившуюся роскошным броском с неудобной руки от Радека Факсы.
Выкинув «Рыцарей» в первом раунде, «Даллас» стал вторым клубом в истории НХЛ, сумевшим выиграть серию плей-офф у действующего обладателя Кубка Стэнли после того, как потерпел поражение в первых двух матчах противостояния. Ранее это удавалось только «Колорадо» в серии с «Детройтом» в далеком 1999 году. Несколько иронично, что теперь «Старз» ждет столкновение в полуфинале конференции именно с «Эвеланш».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
1 - 0
|1 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|6.05
|02:30
|
Даллас – Вегас
|2 : 1