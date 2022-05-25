25 мая 2022 года в албанской Тиране пройдет первый в истории финал Лиги конференций. Матч между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» состоится на «Арене Комбетаре», игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу румынский арбитр Иштван Ковач.

«Рома» — фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Фейеноорда» оценен котировкой — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).

Поставив 1000 рублей на триумф команды Жозе Моуринью, можно заработать 2370 рублей.

На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72, «Фейеноорда» — 2.20.

Бронзовый призер чемпионата Нидерландов не проиграет в основное время? Х2 оценен в 1.63.

Соперники довольно много забивали в плей-офф: «Фейеноорд» отличился 17 раз в шести матчах, «Рома» — девять. На тотал больше 2.5 гола котировка 1.92, на ТМ 2.5 — 1.95.

Команды обменяются голами в финале? «Обе забьют» идет за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.06.

Аналитики считают, что результативный удар в этом матче нужно ждать в первую очередь от нападающего римлян Тэмми Абрахама, коэффициент — 2.50.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:1 — за 6.40;

1:0 — за 7.80;

2:1 — за 8.70.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Фейеноорд»

Жозе Моуринью впервые за пять лет вышел в еврокубковый финал — с тех пор, как выиграл Лигу Европы с «МЮ». При этом нельзя сказать, что «Рома» на сто процентов его заслужила — команда буксовала как на групповом этапе, так и в плей-офф. На ее фоне «Фейеноорд» проскочил все стадии очень уверенно.

Но кубок все равно должен отправиться в Рим, потому что «Рома» даже в не самых выдающихся матчах выглядела крепкой командой, и особенно в заключительных встречах турнира. В первую очередь Моуринью делал ставку на оборону, и этот ход всегда оправдывался. А вот у нидерландского клуба с игрой в защите беда, пропускает команда достаточно много (девять мячей в шести играх). Этот фактор сыграет в пользу «Ромы».

Рекомендуемая ставка: «Рома» — обладатель кубка за 1.72.