«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз на финал Лиги конференций 25 мая 2022 года
25 мая 2022 года в албанской Тиране пройдет первый в истории финал Лиги конференций. Матч между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» состоится на «Арене Комбетаре», игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу румынский арбитр Иштван Ковач.
«Рома» — фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Фейеноорда» оценен котировкой — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).
Поставив 1000 рублей на триумф команды Жозе Моуринью, можно заработать 2370 рублей.
На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72, «Фейеноорда» — 2.20.
Бронзовый призер чемпионата Нидерландов не проиграет в основное время? Х2 оценен в 1.63.
Соперники довольно много забивали в плей-офф: «Фейеноорд» отличился 17 раз в шести матчах, «Рома» — девять. На тотал больше 2.5 гола котировка 1.92, на ТМ 2.5 — 1.95.
Команды обменяются голами в финале? «Обе забьют» идет за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.06.
Аналитики считают, что результативный удар в этом матче нужно ждать в первую очередь от нападающего римлян Тэмми Абрахама, коэффициент — 2.50.
Три наиболее вероятных точных счета:
1:1 — за 6.40;
1:0 — за 7.80;
2:1 — за 8.70.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Фейеноорд»
Жозе Моуринью впервые за пять лет вышел в еврокубковый финал — с тех пор, как выиграл Лигу Европы с «МЮ». При этом нельзя сказать, что «Рома» на сто процентов его заслужила — команда буксовала как на групповом этапе, так и в плей-офф. На ее фоне «Фейеноорд» проскочил все стадии очень уверенно.
Но кубок все равно должен отправиться в Рим, потому что «Рома» даже в не самых выдающихся матчах выглядела крепкой командой, и особенно в заключительных встречах турнира. В первую очередь Моуринью делал ставку на оборону, и этот ход всегда оправдывался. А вот у нидерландского клуба с игрой в защите беда, пропускает команда достаточно много (девять мячей в шести играх). Этот фактор сыграет в пользу «Ромы».
Рекомендуемая ставка: «Рома» — обладатель кубка за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0