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«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз на финал Лиги конференций 25 мая 2022 года

Прогноз на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года
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Игроки «Ромы» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press

25 мая 2022 года в албанской Тиране пройдет первый в истории финал Лиги конференций. Матч между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» состоится на «Арене Комбетаре», игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу румынский арбитр Иштван Ковач.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
Фейеноорд

«Рома» — фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Фейеноорда» оценен котировкой — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).

Поставив 1000 рублей на триумф команды Жозе Моуринью, можно заработать 2370 рублей.

На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72, «Фейеноорда» — 2.20.

Бронзовый призер чемпионата Нидерландов не проиграет в основное время? Х2 оценен в 1.63.

Соперники довольно много забивали в плей-офф: «Фейеноорд» отличился 17 раз в шести матчах, «Рома» — девять. На тотал больше 2.5 гола котировка 1.92, на ТМ 2.5 — 1.95.

Команды обменяются голами в финале? «Обе забьют» идет за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.06.

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Аналитики считают, что результативный удар в этом матче нужно ждать в первую очередь от нападающего римлян Тэмми Абрахама, коэффициент — 2.50.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:1 — за 6.40;

1:0 — за 7.80;

2:1 — за 8.70.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Фейеноорд»

Жозе Моуринью впервые за пять лет вышел в еврокубковый финал — с тех пор, как выиграл Лигу Европы с «МЮ». При этом нельзя сказать, что «Рома» на сто процентов его заслужила — команда буксовала как на групповом этапе, так и в плей-офф. На ее фоне «Фейеноорд» проскочил все стадии очень уверенно.

Но кубок все равно должен отправиться в Рим, потому что «Рома» даже в не самых выдающихся матчах выглядела крепкой командой, и особенно в заключительных встречах турнира. В первую очередь Моуринью делал ставку на оборону, и этот ход всегда оправдывался. А вот у нидерландского клуба с игрой в защите беда, пропускает команда достаточно много (девять мячей в шести играх). Этот фактор сыграет в пользу «Ромы».

Рекомендуемая ставка: «Рома» — обладатель кубка за 1.72.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
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