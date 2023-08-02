«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: чемпион МФЛ повторит за «Амкалом»
2 августа следом за «Амкалом» в борьбу в Кубке России вступит еще одна команда медиалиги — «Родина Медиа». Победители третьего сезона МФЛ стартуют в профессиональном футболе матчем против «Динамо» из Вологды. Игра 1/256 финала пройдет на стадионе «Спартаковец» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», старт назначен на 16.15 мск.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «Динамо» больше шансов выйти в следующий раунд Кубка. На победу вологодской команды по итогам 90 минут выставлен коэффициент 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Родины» котируется за 2.85 (35%), ничья — за 3.31 (23%).
Победа блогерского клуба, если поставить на нее 1000 рублей, принесет выигрыш в 2850 рублей.
Верите, что «Родина» не проиграет в основное время? Вариант 1Х идет за 1.52.
Поддержат ли команды планку результативности, которую установили «Амкал» и «Знамя»? Тотал больше 3.5 мяча в этом матче предложен за 3.25, ТМ 3.5 — за 1.29.
На то, что отличатся обе команды, коэффициент — 1.72. Впрочем, с такой ставкой нужно быть аккуратным, так как «Динамо» не пропустило в четырех из пяти предыдущих матчей.
К голам в обоих таймах можно присмотреться за 1.67. Если же считаете, что одна из 45-минуток получится «сухой», возьмите противоположный вариант за 2.07.
Проход «Родины Медиа» в 1/128 Кубка России с учетом серии пенальти доступен за 1.99, «Динамо» — за 1.76.
Прогноз и ставка на матч «Родина Медиа» — «Динамо» Вологда
В отличие от «Амкала», для «Родины Медиа» матч против вологодского «Динамо» станет историческим — медиафутбольный клуб T-Killah и Дмитрия Тарасова дебютирует в профессиональном турнире. Стартует она в статусе чемпиона последнего сезона МФЛ, где в финале разбила «2Drots» (3:1).
«Динамо» стартовало в сезоне с двух сухих побед, но вообще эта команда — середняк второй лиги. В прошлом сезоне она финишировала лишь восьмой, набрав 27 очков в 22 матчах. А еще она была одной из самых слабых по игре в обороне — третьей с конца с разницей -12 голов.
Рекомендуемая ставка: проход «Родины» в следующий раунд за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0