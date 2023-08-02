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«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: чемпион МФЛ повторит за «Амкалом»

Прогноз на матч Кубка России «Родина Медиа» — «Динамо» Вологда 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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«Родина Медиа».
Фото Телеграм-канал «Родина Медиа»

2 августа следом за «Амкалом» в борьбу в Кубке России вступит еще одна команда медиалиги — «Родина Медиа». Победители третьего сезона МФЛ стартуют в профессиональном футболе матчем против «Динамо» из Вологды. Игра 1/256 финала пройдет на стадионе «Спартаковец» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», старт назначен на 16.15 мск.

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «Динамо» больше шансов выйти в следующий раунд Кубка. На победу вологодской команды по итогам 90 минут выставлен коэффициент 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Родины» котируется за 2.85 (35%), ничья — за 3.31 (23%).

Победа блогерского клуба, если поставить на нее 1000 рублей, принесет выигрыш в 2850 рублей.

Верите, что «Родина» не проиграет в основное время? Вариант 1Х идет за 1.52.

Поддержат ли команды планку результативности, которую установили «Амкал» и «Знамя»? Тотал больше 3.5 мяча в этом матче предложен за 3.25, ТМ 3.5 — за 1.29.

На то, что отличатся обе команды, коэффициент — 1.72. Впрочем, с такой ставкой нужно быть аккуратным, так как «Динамо» не пропустило в четырех из пяти предыдущих матчей.

К голам в обоих таймах можно присмотреться за 1.67. Если же считаете, что одна из 45-минуток получится «сухой», возьмите противоположный вариант за 2.07.

Проход «Родины Медиа» в 1/128 Кубка России с учетом серии пенальти доступен за 1.99, «Динамо» — за 1.76.

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Прогноз и ставка на матч «Родина Медиа» — «Динамо» Вологда

В отличие от «Амкала», для «Родины Медиа» матч против вологодского «Динамо» станет историческим — медиафутбольный клуб T-Killah и Дмитрия Тарасова дебютирует в профессиональном турнире. Стартует она в статусе чемпиона последнего сезона МФЛ, где в финале разбила «2Drots» (3:1).

«Динамо» стартовало в сезоне с двух сухих побед, но вообще эта команда — середняк второй лиги. В прошлом сезоне она финишировала лишь восьмой, набрав 27 очков в 22 матчах. А еще она была одной из самых слабых по игре в обороне — третьей с конца с разницей -12 голов.

Рекомендуемая ставка: проход «Родины» в следующий раунд за 1.99.

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«Бальцан» — «Неман»: прогноз на матч Лиги конференций 1 августа 2023 года
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
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 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
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 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
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 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
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