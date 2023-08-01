«Бальцан» — «Неман»: прогноз на матч Лиги конференций 1 августа 2023 года
1 августа белорусский «Неман» сразится с мальтийским «Бальцаном». Ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится на Национальном стадионе Та Кали и начнется в 20.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен грек Яннис Пападопулос. Первая игра завершилась победой белорусов со счетом 2:0.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Неман» фаворитом ответного матча. На его победу по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.51 (25%), успех «Бальцана» — за 3.06 (32%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их успеха выплата составит 2280 рублей.
Повторную победу «Немана» с форой (0) можно взять за 1.67, триумф «Бальцана» с такой же подстраховкой — за 2.22.
На три и более мяча в матче котировка — 2.12, на ТМ 2.5 — 1.73.
Эксперты верят в гол «Бальцана» (1.42) и «Немана» (1.29), но при этом условие «обе забьют» предложено за высокие 1.91.
На то, что «Неман» откроет счет, коэффициент — 1.89. Результативный удар «Бальцана» идет за 2.24.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Бальцан» — «Неман»
«Неман» в первом матче реализовал превосходство в классе и почти гарантировал себе место в следующем раунде турнира. На выезде от футболистов клуба из Гродно многого не потребуется — не упустить преимущество в два мяча. При этом есть отличный шанс заработать дополнительные деньги за победу и принести стране баллы в копилку таблицы коэффициентов.
«Бальцану» нечего терять — дома мальтийцы пойдут вперед с первых же минут, потому что отсиживаться смысла не будет. А «Неман» получит возможность вспарывать соперника на контратаках. Разница в уровне игроков позволит гостям добыть еще одну победу.
Рекомендуемая ставка: победа «Немана» за 2.28.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0