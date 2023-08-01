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«Бальцан» — «Неман»: прогноз на матч Лиги конференций 1 августа 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Бальцан» — «Неман» 1 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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1 августа белорусский «Неман» сразится с мальтийским «Бальцаном». Ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится на Национальном стадионе Та Кали и начнется в 20.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен грек Яннис Пападопулос. Первая игра завершилась победой белорусов со счетом 2:0.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
01 авг, 20:30. Victor Tedesco Stadium (Хамрун)
Бальцан
Неман

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Неман» фаворитом ответного матча. На его победу по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.51 (25%), успех «Бальцана» — за 3.06 (32%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их успеха выплата составит 2280 рублей.

Повторную победу «Немана» с форой (0) можно взять за 1.67, триумф «Бальцана» с такой же подстраховкой — за 2.22.

На три и более мяча в матче котировка — 2.12, на ТМ 2.5 — 1.73.

Эксперты верят в гол «Бальцана» (1.42) и «Немана» (1.29), но при этом условие «обе забьют» предложено за высокие 1.91.

На то, что «Неман» откроет счет, коэффициент — 1.89. Результативный удар «Бальцана» идет за 2.24.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

&laquo;Панатинаикос&raquo;. «Панатинаикос» — «Днепр-1»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Бальцан» — «Неман»

«Неман» в первом матче реализовал превосходство в классе и почти гарантировал себе место в следующем раунде турнира. На выезде от футболистов клуба из Гродно многого не потребуется — не упустить преимущество в два мяча. При этом есть отличный шанс заработать дополнительные деньги за победу и принести стране баллы в копилку таблицы коэффициентов.

«Бальцану» нечего терять — дома мальтийцы пойдут вперед с первых же минут, потому что отсиживаться смысла не будет. А «Неман» получит возможность вспарывать соперника на контратаках. Разница в уровне игроков позволит гостям добыть еще одну победу.

Рекомендуемая ставка: победа «Немана» за 2.28.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Неман
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«Панатинаикос» — «Днепр-1»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Балтика – Факел
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Зенит

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Наир Тикнизян

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 3
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Оренбург

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Локомотив

 2
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Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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ЦСКА

 2 1 0
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