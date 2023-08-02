Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Астана» — «Динамо Загреб»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо Загреб» 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Астана» против «Динамо» Загреб.
Фото Getty Images

2 августа «Астана» постарается совершить чудо после гостевого поражения 0:4 от загребского «Динамо» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная игра между командами состоится на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит встречу голландский арбитр Деннис Хиглер.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
02 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Динамо З

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Астану» аутсайдером домашнего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 3.83, что приблизительно 23% вероятности исхода. Ничья идет за 3.53 (27%), успех «Динамо» — за 2.00 (50%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2000 рублей.

Получится ли у «Астаны» взять реванш у соперника после сокрушительного поражения в первом матче? Вариант 1Х предложен за 1.82.

Приятные 2.02 выставлены на тотал больше 2.5 мяча. А ведь три последних матча с участием «Динамо» получились «верховыми».

Обмен голами можно взять за 1.86, противоположный исход — за 1.93.

На то, что гости первыми откроют счет, котировка — 1.72. За 2.50 доступно условие, при котором первым забьет «Астана». За 7.75 — отсутствие результативных действий.

Наиболее вероятный точный счет довольно неожиданный — ничья 1:1 за 6.20.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Динамо Загреб»

Чемпионы Хорватии в первом матче были на три головы выше соперника: забили четыре мяча, нанеся 17 ударов по воротам при 11 попаданиях в створ. У «Астаны» — четыре попытки и все в «молоко». Игровое превосходство, конечно, также было на стороне синих.

Безусловно, победитель в этой паре известен, но даже ответный матч у немотивированного соперника забрать казахстанцам будет проблематично — разница в классе просто колоссальна. Тем более игрокам «Динамо» на старте сезона нужна игровая практика и поддержание ритма, а значит, они вряд ли сыграют вполноги.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.00.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Астана
ФК Динамо (Загреб)
0
Читайте также
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: чемпион МФЛ повторит за «Амкалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости