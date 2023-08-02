«Астана» — «Динамо Загреб»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа 2023 года
2 августа «Астана» постарается совершить чудо после гостевого поражения 0:4 от загребского «Динамо» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная игра между командами состоится на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит встречу голландский арбитр Деннис Хиглер.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Астану» аутсайдером домашнего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 3.83, что приблизительно 23% вероятности исхода. Ничья идет за 3.53 (27%), успех «Динамо» — за 2.00 (50%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2000 рублей.
Получится ли у «Астаны» взять реванш у соперника после сокрушительного поражения в первом матче? Вариант 1Х предложен за 1.82.
Приятные 2.02 выставлены на тотал больше 2.5 мяча. А ведь три последних матча с участием «Динамо» получились «верховыми».
Обмен голами можно взять за 1.86, противоположный исход — за 1.93.
На то, что гости первыми откроют счет, котировка — 1.72. За 2.50 доступно условие, при котором первым забьет «Астана». За 7.75 — отсутствие результативных действий.
Наиболее вероятный точный счет довольно неожиданный — ничья 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Динамо Загреб»
Чемпионы Хорватии в первом матче были на три головы выше соперника: забили четыре мяча, нанеся 17 ударов по воротам при 11 попаданиях в створ. У «Астаны» — четыре попытки и все в «молоко». Игровое превосходство, конечно, также было на стороне синих.
Безусловно, победитель в этой паре известен, но даже ответный матч у немотивированного соперника забрать казахстанцам будет проблематично — разница в классе просто колоссальна. Тем более игрокам «Динамо» на старте сезона нужна игровая практика и поддержание ритма, а значит, они вряд ли сыграют вполноги.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.00.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0