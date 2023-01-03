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3 января, 19:15

«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 4 января 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 4 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Свечников.

4 января в рамках регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Каролиной». Встреча состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Нью-Йорк» аутсайдером встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (19%), успех «Каролины» — за 2.40 (42%).

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Ставка в 1000 рублей на триумф «Рейнджерс» в случае их выигрыша выплата составит 2550 рублей, а чистая прибыль — 1550 рублей.

На то, что хозяева не уступят в основное время, котировка — 1.57.

Успех коллектива Жерара Галлана с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.98, успех парней Рода Бриндамора идет за 1.86.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен коэффициентом 1.96, ТМ 5.5 — 1.90.

Гол на первой минуте можно взять за 11.0.

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Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Каролина»

«Каролина» шикарно играет с конца декабря: одержала 11 побед подряд и поднялась на второе место в Восточной конференции. А вот «Рейнджеров» немного колбасит — они проиграли три из последних пяти матчей. Нестабилен «Нью-Йорк» и дома: с конца ноября по начало декабря уступил в четырех встречах подряд.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.86.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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ЦСКА — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 3 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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