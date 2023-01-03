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Сегодня, 17:15

ЦСКА — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 3 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 3 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Илья Коновалов.
Фото Официальный сайт «Динамо».

3 января в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в 17.55 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА больше шансов на победу. Взять успех армейцев в основное время можно за коэффициент 1.90, это около 52% вероятности исхода. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Динамо» — за 3.90 (24%).

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Триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.47, бело-голубых — за 2.75.

Условие, при котором «Динамо» не проиграет в основное время, оценено в 1.90.

Подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.56. Ф1(-1.5) в таком случае предложена за 2.42.

Эксперты предполагают, что командам по силам забить хотя бы пять голов: на ТБ 4.5 шайбы коэффициент — 1.82, на ТМ 4.5 — 2.03.

Забросят ли обе команды по две шайбы? Такой исход доступен за 2.08.

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Можете взять один из необычных вариантов:

  • проброс раньше двухминутного удаления — за 1.25;

  • гол раньше двухминутного удаления — за 3.00;

  • гол раньше офсайда — за 2.75.

На то, что один из вратарей коснется шайбы в первую минуту игры, котировка — 1.25.

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«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 3 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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