«Интер» — «Наполи»: Спаллетти и Кварацхелия наберут очки в Милане?
4 января в суперматче 16-го тура серии А встретятся «Интер» и «Наполи». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.35, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Наполи» оценен в 3.20 (31%), ничья — в 3.50 (27%).
Неаполитанцы еще ни разу не проигрывали в этом сезоне серии А. Поставить на Х2 можно за 1.64.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.67, Ф2(0) — за 2.30.
В семи из десяти последних официальных матчей обеих команд прошел «верх» по голам. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67.
Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» доступен за 1.58.
«Интер» забивал в среднем 2.7 мяча за игру в прошедших десяти встречах, «Наполи» — 2.6. ИТБ1 (2.5) идет за 4.00, ИТБ2 (2.5) — за 5.50.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.
«Интер» — «Наполи»: прогноз и анализ матча серии А 4 января 2023 года
«Интер» уникален, потому что в этом сезоне еще ни разу не сыграл ни с кем вничью в серии А. Команда Индзаги либо побеждала, либо проигрывала и при десяти победах могла бы подпирать «Наполи» в таблице. Но пять поражений сильно ударили по ситуации в таблице — «нерадзурри» только пятые.
Примечательно, что «Интер» крушит слабые и средние команды, но стоит встретиться с прямым конкурентом за скудетто, тут же команда Индзаги плывет. Так проиграли «Лацио» (1:3), «Милану» (2:3), «Роме» (1:2) и даже «Ювентусу» (0:2). Однако в ноябре вроде прервали неприятную традицию, обыграли «Аталанту» на выезде (3:2).
Домашние матчи «Интер» проводит неплохо — за семь встреч всего одно поражение (от «Ромы» — 1:2). Но правильнее будет добавить сюда и игру с «Миланом», которую можно считать выездной только де-юре. Пиоли переиграл Индзаги, так что говорить о какой-то домашней магии «Интера» тяжело. Обыгрывать «Специю» и «Кремонезе» миланцы обязаны на любом стадионе.
«Наполи» феноменален, потому что в национальном чемпионате в этом сезоне еще не проигрывал. В отличие от соперника по 16-му туру неаполитанцы прошли тест топовыми командами — были обыграны «Аталанта» (2:1), «Рома» (1:0), «Милан» (2:1) и «Лацио» (2:1). При этом каждую победу команда Спаллетти добыла на выезде — неаполитанцы умеют экономить силы на гостевые встречи с большими командами.
Все топовые клубы Италии в этом сезоне «Наполи» обыграл с преимуществом в мяч. Взять победу «Наполи» ровно в один гол можно за 4.80.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Наполи»
До чемпионата мира «Наполи» был грозной силой в Европе — не проигрывал в серии А и разгромил всех в Лиге чемпионов. Изменилось ли что-то после мундиаля? Трудно сказать. Все ключевые игроки остались на месте. Были опасения по участию защитника Чже, но они не подтвердились.
Выезд к «Интеру» мог бы быть опасен, но Моуринью уже подтвердил, что на «Джузеппе Меацца» можно побеждать. К тому же «нерадзурри» плохо играют с топовыми клубами, а неаполитанцы победили всех. Может, в первом матче после долгого перерыва и не получится выиграть. Но если брать последнюю актуальную форму «Наполи», Спаллетти способен добыть очки в Милане.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2