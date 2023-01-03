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«Кремонезе» — «Ювентус»: отсутствие Влаховича и Куадрадо не помешает туринцам казнить аутсайдера

Прогноз и ставка на матч серии А «Кремонезе» — «Ювентус» 4 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Массимо Аллегри.
Фото Global Look Press
У команды Массимилиано Альвини ни одной победы в серии А.

4 января «Ювентус» в 16-м туре чемпионата Италии сыграет с одним из аутсайдеров турнира — «Кремонезе». Встреча состоится на стадионе «Джованни Зини» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 20.25 мск. Главный арбитр — Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 20:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Ювентус

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Кремонезе» — «Ювентус» 4 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом встречи. На победу туринцев можно поставить за 1.68, вероятность исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Кремонезе» — за 5.40 (16%).

Считаете, что хозяева не уступят одному из лидеров чемпионата? Вариант 1Х оценен в 2.27.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

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«Ювентус» не пропустил в последних шести матчах чемпионата Италии. На то, что «Кремонезе» не забьет, котировка — 2.24.

Пенальти можно оформить за 2.55, удаление — за 3.70. Комбо этих событий идет за 8.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Юве» — за 6.10;

  • 2:0 и ничья 1:1 — за 7.00.

«Кремонезе» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча 16-го тура серии А 4 января 2022 года

«Ювентус» провел шикарный отрезок перед паузой на чемпионат мира — выиграл в чемпионате шесть матчей подряд с общим счетом 12:0. При этом среди соперников были и топовые: например, «Лацио» (3:0) и «Интер» (2:0). Правда, на фоне успехов в серии А бьянконери были максимально блеклыми в Лиге чемпионов. В последнем туре туринцы с трудом отняли у «Маккаби» третье место и отправились в Лигу Европы.

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У «Кремонезе» все плохо. Новички чемпионата в 15 матчах набрали всего семь очков и идут 17-ми. Три балла были заработаны в домашних встречах, но в то же время статистика разочаровывает: команда забила при своих болельщиках всего два мяча и пропустила 11. В зачет можно занести только игру с «Миланом» — аутсайдеру удалось остановить Жиру с Леао и отнять один балл. А вот «Наполи» и «Лацио» вдоволь покуражились — победили 4:1 и 4:0 соответственно. На то, что «Ювентус» тоже выиграет с запасом — с форой (-1.5), котировка — 2.85.

Такая ставка заманчива, но нужно помнить, что туринцы в гостях — чуть ли не самая скромная команда Европы. В семи выездных встречах сезона в серии А «Ювентус» забил четыре мяча и столько же пропустил. Вполне возможно, что против «Кремонезе» коллектив Аллегри тоже будет не очень активен и выиграет с разницей в один мяч.

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Прогноз и ставка на матч «Кремонезе» — «Ювентус»

Из-за невнятного старта в чемпионате «Ювентус» уступает «Наполи» уже 10 очков. Терять жизненно необходимые баллы в матче против аутсайдера — непозволительная роскошь даже в отсутствие Влаховича, Бонуччи и Куадрадо. Заявка бьянконери достаточно широкая, чтобы заменить лидеров и достойно противостоять 17-й команде турнира.

«Кремонезе» — единственная команда итальянской элиты, которая еще ни разу не победила. Но при этом на ее счету семь ничьих — в обороне зачастую аутсайдер стоит крепко. Поэтому «Ювентус» должен победить, но вряд ли сделает это крупно.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.68.

Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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