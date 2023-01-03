Прогноз и ставка на матч серии А «Кремонезе» — «Ювентус» 4 января 2023 года

У команды Массимилиано Альвини ни одной победы в серии А.

4 января «Ювентус» в 16-м туре чемпионата Италии сыграет с одним из аутсайдеров турнира — «Кремонезе». Встреча состоится на стадионе «Джованни Зини» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 20.25 мск. Главный арбитр — Джованни Айрольди.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Кремонезе» — «Ювентус» 4 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом встречи. На победу туринцев можно поставить за 1.68, вероятность исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Кремонезе» — за 5.40 (16%).

Считаете, что хозяева не уступят одному из лидеров чемпионата? Вариант 1Х оценен в 2.27.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

«Ювентус» не пропустил в последних шести матчах чемпионата Италии. На то, что «Кремонезе» не забьет, котировка — 2.24.

Пенальти можно оформить за 2.55, удаление — за 3.70. Комбо этих событий идет за 8.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 в пользу «Юве» — за 6.10;

2:0 и ничья 1:1 — за 7.00.

«Кремонезе» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча 16-го тура серии А 4 января 2022 года

«Ювентус» провел шикарный отрезок перед паузой на чемпионат мира — выиграл в чемпионате шесть матчей подряд с общим счетом 12:0. При этом среди соперников были и топовые: например, «Лацио» (3:0) и «Интер» (2:0). Правда, на фоне успехов в серии А бьянконери были максимально блеклыми в Лиге чемпионов. В последнем туре туринцы с трудом отняли у «Маккаби» третье место и отправились в Лигу Европы.

У «Кремонезе» все плохо. Новички чемпионата в 15 матчах набрали всего семь очков и идут 17-ми. Три балла были заработаны в домашних встречах, но в то же время статистика разочаровывает: команда забила при своих болельщиках всего два мяча и пропустила 11. В зачет можно занести только игру с «Миланом» — аутсайдеру удалось остановить Жиру с Леао и отнять один балл. А вот «Наполи» и «Лацио» вдоволь покуражились — победили 4:1 и 4:0 соответственно. На то, что «Ювентус» тоже выиграет с запасом — с форой (-1.5), котировка — 2.85.

Такая ставка заманчива, но нужно помнить, что туринцы в гостях — чуть ли не самая скромная команда Европы. В семи выездных встречах сезона в серии А «Ювентус» забил четыре мяча и столько же пропустил. Вполне возможно, что против «Кремонезе» коллектив Аллегри тоже будет не очень активен и выиграет с разницей в один мяч.

Прогноз и ставка на матч «Кремонезе» — «Ювентус»

Из-за невнятного старта в чемпионате «Ювентус» уступает «Наполи» уже 10 очков. Терять жизненно необходимые баллы в матче против аутсайдера — непозволительная роскошь даже в отсутствие Влаховича, Бонуччи и Куадрадо. Заявка бьянконери достаточно широкая, чтобы заменить лидеров и достойно противостоять 17-й команде турнира.

«Кремонезе» — единственная команда итальянской элиты, которая еще ни разу не победила. Но при этом на ее счету семь ничьих — в обороне зачастую аутсайдер стоит крепко. Поэтому «Ювентус» должен победить, но вряд ли сделает это крупно.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.68.