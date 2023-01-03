«Кремонезе» — «Ювентус»: отсутствие Влаховича и Куадрадо не помешает туринцам казнить аутсайдера
4 января «Ювентус» в 16-м туре чемпионата Италии сыграет с одним из аутсайдеров турнира — «Кремонезе». Встреча состоится на стадионе «Джованни Зини» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 20.25 мск. Главный арбитр — Джованни Айрольди.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Кремонезе» — «Ювентус» 4 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом встречи. На победу туринцев можно поставить за 1.68, вероятность исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Кремонезе» — за 5.40 (16%).
Считаете, что хозяева не уступят одному из лидеров чемпионата? Вариант 1Х оценен в 2.27.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.
«Ювентус» не пропустил в последних шести матчах чемпионата Италии. На то, что «Кремонезе» не забьет, котировка — 2.24.
Пенальти можно оформить за 2.55, удаление — за 3.70. Комбо этих событий идет за 8.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Кремонезе» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча 16-го тура серии А 4 января 2022 года
«Ювентус» провел шикарный отрезок перед паузой на чемпионат мира — выиграл в чемпионате шесть матчей подряд с общим счетом 12:0. При этом среди соперников были и топовые: например, «Лацио» (3:0) и «Интер» (2:0). Правда, на фоне успехов в серии А бьянконери были максимально блеклыми в Лиге чемпионов. В последнем туре туринцы с трудом отняли у «Маккаби» третье место и отправились в Лигу Европы.
У «Кремонезе» все плохо. Новички чемпионата в 15 матчах набрали всего семь очков и идут 17-ми. Три балла были заработаны в домашних встречах, но в то же время статистика разочаровывает: команда забила при своих болельщиках всего два мяча и пропустила 11. В зачет можно занести только игру с «Миланом» — аутсайдеру удалось остановить Жиру с Леао и отнять один балл. А вот «Наполи» и «Лацио» вдоволь покуражились — победили 4:1 и 4:0 соответственно. На то, что «Ювентус» тоже выиграет с запасом — с форой (-1.5), котировка — 2.85.
Такая ставка заманчива, но нужно помнить, что туринцы в гостях — чуть ли не самая скромная команда Европы. В семи выездных встречах сезона в серии А «Ювентус» забил четыре мяча и столько же пропустил. Вполне возможно, что против «Кремонезе» коллектив Аллегри тоже будет не очень активен и выиграет с разницей в один мяч.
Прогноз и ставка на матч «Кремонезе» — «Ювентус»
Из-за невнятного старта в чемпионате «Ювентус» уступает «Наполи» уже 10 очков. Терять жизненно необходимые баллы в матче против аутсайдера — непозволительная роскошь даже в отсутствие Влаховича, Бонуччи и Куадрадо. Заявка бьянконери достаточно широкая, чтобы заменить лидеров и достойно противостоять 17-й команде турнира.
«Кремонезе» — единственная команда итальянской элиты, которая еще ни разу не победила. Но при этом на ее счету семь ничьих — в обороне зачастую аутсайдер стоит крепко. Поэтому «Ювентус» должен победить, но вряд ли сделает это крупно.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2