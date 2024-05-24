Вице-спикер Госдумы Даванков: «Вероятность возвращения пива на стадионы существует»

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков ответил на вопрос о возможном возвращении продаж пива на футбольные стадионы.

«Я думаю, что не надо запрещать пиво на больших знаковых мероприятиях, на которых будет много зрителей. Вероятность возвращения пива на стадионы существует. У нас были примеры, где мы сделали послабления. Давайте обсудим, но сейчас первое обсуждение — это Fan ID, потому что это мера не сработала законопроектом», — цитирует Даванкова Metaratings.ru.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что союз не может договориться с Министерством здравоохранения о возвращения пива на стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.