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«Салернитана» — «Милан»: прогноз на матч серии А 4 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2023 года
Артем Белинин
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Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press

4 января в матче серии А сыграют «Салернитана» и «Милан». Игра начнется в 14.30 по московскому времени на стадионе «Ареки», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 14.25 мск. Главный арбитр встречи — Франческо Фурно.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи гостей. Поставить на них можно за 1.50, это примерно 67% вероятности. Ничья идет за 4.60 (22%), победа «Салернитаны» — за 7.10 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

Считаете, что «Салернитана» не уступит дома? Оформите ставку за 2.70.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Милана» можно при помощи форы: Ф1(+1) доступен за 2.10, Ф2(-1) — за 1.78.

Эксперты ждут результативного матча, тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.76.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.90, такая же котировка и на обратный исход.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Милана» за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Милан»

«Салернитана» не побеждала уже три матча в серии А, пропустив за этот отрезок семь мячей. «Милан» же напротив, не проигрывает уже три матча. Несмотря на осечку с «Кремонезе» и «Торино», обычно команда Пиоли играет с середняками неплохо. И уж точно результативно — за десять последних матчей в серии А «верх» по голам зашел восемь раз. Так что имеет смысл присмотреться к тоталу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.

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ФК Милан
ФК Салернитана
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«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 4 января 2023 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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