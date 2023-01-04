«Салернитана» — «Милан»: прогноз на матч серии А 4 января 2023 года
4 января в матче серии А сыграют «Салернитана» и «Милан». Игра начнется в 14.30 по московскому времени на стадионе «Ареки», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 14.25 мск. Главный арбитр встречи — Франческо Фурно.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи гостей. Поставить на них можно за 1.50, это примерно 67% вероятности. Ничья идет за 4.60 (22%), победа «Салернитаны» — за 7.10 (11%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.
Считаете, что «Салернитана» не уступит дома? Оформите ставку за 2.70.
Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Милана» можно при помощи форы: Ф1(+1) доступен за 2.10, Ф2(-1) — за 1.78.
Эксперты ждут результативного матча, тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.76.
Вариант «обе забьют» предложен за 1.90, такая же котировка и на обратный исход.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Милана» за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Милан»
«Салернитана» не побеждала уже три матча в серии А, пропустив за этот отрезок семь мячей. «Милан» же напротив, не проигрывает уже три матча. Несмотря на осечку с «Кремонезе» и «Торино», обычно команда Пиоли играет с середняками неплохо. И уж точно результативно — за десять последних матчей в серии А «верх» по голам зашел восемь раз. Так что имеет смысл присмотреться к тоталу.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2