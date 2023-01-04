Прогноз на матч серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2023 года

4 января в матче серии А сыграют «Салернитана» и «Милан». Игра начнется в 14.30 по московскому времени на стадионе «Ареки», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 14.25 мск. Главный арбитр встречи — Франческо Фурно.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи гостей. Поставить на них можно за 1.50, это примерно 67% вероятности. Ничья идет за 4.60 (22%), победа «Салернитаны» — за 7.10 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

Считаете, что «Салернитана» не уступит дома? Оформите ставку за 2.70.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Милана» можно при помощи форы: Ф1(+1) доступен за 2.10, Ф2(-1) — за 1.78.

Эксперты ждут результативного матча, тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.76.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.90, такая же котировка и на обратный исход.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Милана» за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Милан»

«Салернитана» не побеждала уже три матча в серии А, пропустив за этот отрезок семь мячей. «Милан» же напротив, не проигрывает уже три матча. Несмотря на осечку с «Кремонезе» и «Торино», обычно команда Пиоли играет с середняками неплохо. И уж точно результативно — за десять последних матчей в серии А «верх» по голам зашел восемь раз. Так что имеет смысл присмотреться к тоталу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.