«Реал» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов 4 мая 2022 года

Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 4 мая 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 (мск).

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выйти в финал турнира.

Аналитики ожидали, что «Манчестер Сити» намного убедительнее сыграет в первом матче и добьется более весомого преимущества. Но даже победа в один мяч значительно повысила шансы «горожан» сыграть в финале на «Стад де Франс» 28 мая. На проход команды Пепа Гвардиолы коэффициент 1.23, это примерно 81% вероятности. У «Реала» шансы сыграть в решающем матче значительно ниже — 4.40 (19%).

«Горожане» также фавориты ответного поединка. На победу «Сити» в основное время коэффициент 2.10, вероятность события — 47%. На успех «Реала» котировка 3.30 (30%), на ничью — 4.10 (23%).

Аналитики оценили шансы команд выявить сильнейшего по итогам 90 минут, в дополнительное время и по пенальти. На выход «Сити» в финал по истечении основного времени котировка 1.36, на «Реал» — 6.30. На то, что команда Гвардиолы оформит путевку в дополнительные 30 минут, можно поставить за 15.0. На «Реал» такая же ставка идет за 20.0. В серии пенальти у команд шансы примерно равные: триумф мадридцев оценен котировкой 21.0, «Манчестер Сити» — 22.0.