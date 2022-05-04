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«Реал» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов 4 мая 2022 года

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Жоау Канселу («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 4 мая 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 (мск).

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выйти в финал турнира.

Аналитики ожидали, что «Манчестер Сити» намного убедительнее сыграет в первом матче и добьется более весомого преимущества. Но даже победа в один мяч значительно повысила шансы «горожан» сыграть в финале на «Стад де Франс» 28 мая. На проход команды Пепа Гвардиолы коэффициент 1.23, это примерно 81% вероятности. У «Реала» шансы сыграть в решающем матче значительно ниже — 4.40 (19%).

«Горожане» также фавориты ответного поединка. На победу «Сити» в основное время коэффициент 2.10, вероятность события — 47%. На успех «Реала» котировка 3.30 (30%), на ничью — 4.10 (23%).

Карим Бензема и&nbsp;Карло Анчелотти во&nbsp;время празднования чемпионства &laquo;Реала&raquo;. «Реал» — «Манчестер Сити»: команде Анчелотти не под силу достижение Клоппа

Аналитики оценили шансы команд выявить сильнейшего по итогам 90 минут, в дополнительное время и по пенальти. На выход «Сити» в финал по истечении основного времени котировка 1.36, на «Реал» — 6.30. На то, что команда Гвардиолы оформит путевку в дополнительные 30 минут, можно поставить за 15.0. На «Реал» такая же ставка идет за 20.0. В серии пенальти у команд шансы примерно равные: триумф мадридцев оценен котировкой 21.0, «Манчестер Сити» — 22.0.

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ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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Краснодар

 6
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 15 1 4
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