Прогнозы и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года

«Ливерпуль» — один из немногих, кто играет с «горожанами» на равных.

Мадридский «Реал» в последний уик-энд перед ответным матчем с «Сити» стал 35-кратным чемпионом Испании. Теперь команда Карло Анчелотти попробует решить еще одну, более сложную задачу. Нужно повторить то, что удалось Юргену Клоппу, — перехитрить Пепа Гвардиолу.

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Когда состоится и где смотреть матч «Реал» — «Манчестер Сити»

Ответный полуфинал состоится 4 мая 2022 года на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток итальянского арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru, телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнется в 21.45 мск.

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30 апреля «Реал» сделал шикарный подарок фанатам — дома разгромил 4:0 «Эспаньол» и в 35-й раз стал чемпионом Испании. Мадридцы еще сильнее оторвались от вечного конкурента и опережают «Барселону» на девять чемпионских титулов. Но есть еще одно достижение, которое доказывает превосходство мадридцев над каталонцами, — сливочные завоевали 95-й трофей в истории и в сражении с «блауграной» вышли вперед на одну чашку.

Вместе с клубом победу праздновали 250 тысяч фанатов, Карло Анчелотти взорвал соцсети фото с сигарой и в черных очках, а радостного Модрича пустили за руль клубного автобуса. Команда и все причастные к успеху отрывались по полной, но готовность к суперважному матчу с «Манчестер Сити» теперь под вопросом. Тусовку и игру в ЛЧ разделяют всего три дня.

«Мы планировали выиграть ла лигу и Лигу чемпионов. Первое сделали, теперь нужно разобраться со вторым», — заявил после чемпионства Флорентино Перес. Президент «Реала» на эмоциях поверил в невозможное, потому что команде Анчелотти предстоит обыграть самого сложного соперника в этом году.

В первой игре «Сити» полностью владел ситуацией, а «Реал» приблизился по счету только благодаря ошибкам отдельных игроков соперника. При первом голе Бензема недоработал Зинченко, при втором Винисиуса упустил возрастной Фернандиньо, а Лапорт неудачно вытянул руку и привез пенальти. Во многом неразбериха произошла из-за кадровых проблем хозяев: Уокер и Канселу пропустили матч, Стоунз сломался еще в первом тайме.

Но в ответной встрече все станет иначе. Как минимум благодаря возвращению Канселу, который будет приглядывать за взрывным Винисиусом. Именно от бразильца исходит главная опасность — он и забивает, и очень много ассистирует Бензема. Всего на счету атакующего полузащитника 18 голов и 19 передач. Если «Сити» успешно перекроет его в Мадриде, то «Реал» лишится важной фигуры в атаке.

Винисиус против Бернарду Силвы в первом полуфинале ЛЧ. Фото Global Look Press

Хотя еще страшнее выглядит потеря Давида Алабы. Австриец стал незаменимым игроком обороны и отличной опцией при позиционных атаках. Его забросы вперед сравнимы с передачами Модрича и Крооса. В ответном матче он не сыграет из-за травмы паха. Его потеря тоже сказалась на котировках.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Пепа Гвардиолы фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу гостей — 2.12, это примерно 47% вероятности исхода. На «Реал» — 3.30 (30%), на ничью — 4.00 (23%).

В этом сезоне только один человек доставил Пепу Гвардиоле ощутимые трудности — Юрген Клопп выбил испанца из Кубка Англии и дважды отобрал очки в чемпионате. Но «Ливерпуль» выглядит намного сбалансированнее и интереснее «Реала», игра которого зависит от двух человек. Если Бензема и Винисиус исчезнут в ответном матче, то мечта Переса о дубле в этом сезоне так и останется несбыточной.

Прогноз от СЭ: победа «Манчестер Сити» за 2.12.

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