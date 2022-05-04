4 мая 2022 года «Краснодар» и «Локомотив» схлестнутся в отложенной игре 19-го тура РПЛ. Матч на «Арене Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.50, вероятность — 40%. Успех «Локомотива» идет за 2.80 (35%). Ничья предложена с котировкой 3.60 (25%).

При благополучном исходе ставка в 1000 рублей на «быков» принесет 2500 рублей.

По мнению аналитиков, наиболее вероятны следующие исходы встречи:

• ничья 1:1 — за 6.30;

• победа «Краснодара» 1:0 — за 8.00;

• победа «Локомотива» 1:0 — за 8.50.

«Краснодар» и «Локомотив» — одни из самых результативных команд РПЛ: идут в топ-7, у обеих по 38 голов. Поставить на ТБ 2.5 можно с коэффициентом 1.96, на тотал меньше — за 1.90.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 2.33, меньше — в 1.60. У «Локо» эта линия идет за 2.50 и 1.53 соответственно. В первом круге железнодорожники выиграли 2:1.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Команды испытывают проблемы с составами и после зимней паузы часто теряют очки. Также их матчи получаются результативными, причем зачастую соперники обмениваются голами. За последние четыре тура «Краснодар» и «Локомотив» на двоих провели только два матча, в которых отличилась лишь одна команда. Но и пропускают москвичи с краснодарцами стабильно много — в среднем больше гола за игру. Вероятно, очная игра получится яркой.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.