Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 4 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 4 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Гильерме («Локомотив»).
Фото Global Look Press

4 мая 2022 года «Краснодар» и «Локомотив» схлестнутся в отложенной игре 19-го тура РПЛ. Матч на «Арене Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 18.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.50, вероятность — 40%. Успех «Локомотива» идет за 2.80 (35%). Ничья предложена с котировкой 3.60 (25%).

При благополучном исходе ставка в 1000 рублей на «быков» принесет 2500 рублей.

По мнению аналитиков, наиболее вероятны следующие исходы встречи:

• ничья 1:1 — за 6.30;

• победа «Краснодара» 1:0 — за 8.00;

• победа «Локомотива» 1:0 — за 8.50.

«Краснодар» и «Локомотив» — одни из самых результативных команд РПЛ: идут в топ-7, у обеих по 38 голов. Поставить на ТБ 2.5 можно с коэффициентом 1.96, на тотал меньше — за 1.90.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 2.33, меньше — в 1.60. У «Локо» эта линия идет за 2.50 и 1.53 соответственно. В первом круге железнодорожники выиграли 2:1.

&laquo;Локомотив&raquo;. «Краснодар» — «Локомотив»: Изидора и Жемалетдинова не хватит для победы над командой Галицкого?

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Команды испытывают проблемы с составами и после зимней паузы часто теряют очки. Также их матчи получаются результативными, причем зачастую соперники обмениваются голами. За последние четыре тура «Краснодар» и «Локомотив» на двоих провели только два матча, в которых отличилась лишь одна команда. Но и пропускают москвичи с краснодарцами стабильно много — в среднем больше гола за игру. Вероятно, очная игра получится яркой.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
Ибрагимович, любимая сотрудница или двоюродный брат? Кто получит звезд-клиентов футбольного агента Райолы
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Бикфалви: «Спартак» находится не на своем месте в таблице РПЛ»
Обляков: «Все в наших руках, мы еще боремся за медали»
Все о вылете из РПЛ: сколько очков нужно для спасения, кто чаще всех вылетал и какие расклады сейчас
Зарема Салихова назвала единственную возможность не допустить деградации российского футбола
«Лучшим нападающим «Зенита» является воспитанник «Спартака», он же — их главный инфоповод». Зарема — о Дзюбе
Бригада Безбородова будет судить матч 28-го тура ЦСКА — «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вильярреал» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 3 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости