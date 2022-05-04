«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 4 мая 2022 года
4 мая 2022 года «Краснодар» и «Локомотив» схлестнутся в отложенной игре 19-го тура РПЛ. Матч на «Арене Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 18.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.50, вероятность — 40%. Успех «Локомотива» идет за 2.80 (35%). Ничья предложена с котировкой 3.60 (25%).
При благополучном исходе ставка в 1000 рублей на «быков» принесет 2500 рублей.
По мнению аналитиков, наиболее вероятны следующие исходы встречи:
• ничья 1:1 — за 6.30;
• победа «Краснодара» 1:0 — за 8.00;
• победа «Локомотива» 1:0 — за 8.50.
«Краснодар» и «Локомотив» — одни из самых результативных команд РПЛ: идут в топ-7, у обеих по 38 голов. Поставить на ТБ 2.5 можно с коэффициентом 1.96, на тотал меньше — за 1.90.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 2.33, меньше — в 1.60. У «Локо» эта линия идет за 2.50 и 1.53 соответственно. В первом круге железнодорожники выиграли 2:1.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Команды испытывают проблемы с составами и после зимней паузы часто теряют очки. Также их матчи получаются результативными, причем зачастую соперники обмениваются голами. За последние четыре тура «Краснодар» и «Локомотив» на двоих провели только два матча, в которых отличилась лишь одна команда. Но и пропускают москвичи с краснодарцами стабильно много — в среднем больше гола за игру. Вероятно, очная игра получится яркой.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0