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Сегодня, 14:15

Букмекеры оценили шансы «Реала» снова стать сильнейшей командой Европы

Евгений Коростелев
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Родриго и Дани Карвахаль.
Фото Global Look Press

19 апреля определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов. Компанию отобравшимся во вторник в четверку сильнейших «Реалу» и «Милану» составили «Манчестер Сити» и «Интер». В результате в первом полуфинале отношения будут выяснять испанская и английская команды, а во втором — итальянские гранды.

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Аналитики считают, что у команды Пепа Гвардиолы по-прежнему лучшие шансы на победу в турнире — взять ее можно с коэффициентом 1.70. При этом на то, что «горожане» снова останутся ни с чем, котировка немногим больше — 2.15. Вторым фаворитом лиги идет «Реал» (4.70). Кстати, в прошлогоднем розыгрыше именно мадридцы преградили «Сити» путь в финал на той же стадии и в итоге в 14-й раз выиграли трофей.

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На третьей строчке расположился «Интер», успех которого оценен в 7.50. В последний раз миланцы побеждали в соревновании в 2010-м с Моуринью, Милито, Это'О и Снейдером. Замыкает список претендентов сосед «нерадзурри» — «Милан» (9.00). «Россонери» выступают в еврокубке в статусе чемпионов Италии и в предыдущих двух раундах выбили «Тоттенхэм» с «Наполи», но так и не заслужили абсолютного уважения экспертов.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Реал
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«Спортинг» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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