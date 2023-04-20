20 апреля в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Ювентусом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком французского арбитра Франсуа Летексье. В прямом эфире игру окажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. В первом матче сильнее оказались туринцы — 1:0.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet в ответной встрече отдали предпочтение «Спортингу». На победу лиссабонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.22, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.28 (30%), успех «Ювентуса» — за еще большие 3.57 (25%).

При ставке в 1000 рублей на команду Массимо Аллегри в случае положительного для нее исхода выплата составит 3570 рублей.

«Ювентус» ни разу не проигрывал «Спортингу» в официальных матчах (две победы и ничья). На то, что туринцы не уступят снова, котировка — 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.64. «Верх» прошел только в одной из последних семи встреч с участием «Ювентуса».

Обмен голами произошел только в одном из пяти предыдущих матчей туринцев в ЛЕ. Вариант «обе забьют» предложен за 2.01, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Проход «бьянконери» в полуфинал турнира можно оформить за 1.43, выход «львов» — за 2.77.

Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Ювентус»

«Ювентус» достаточно уверенно идет по сетке в Лиге Европы — туринцы выиграли четыре матча из пяти и один свели вничью. Причем пропустила команда Аллегри на этом отрезке всего один мяч — в самой первой игре от «Нанта».

Если взять результаты «бьянконери» в гостях в 2023 году, то выяснится, что они проиграли четыре раза при шести победах. Однако три из четырех поражений случились в играх с топ-соперниками: «Наполи» (1:5), «Ромой» (0:1) и «Лацио» (1:2). Выбивается из общего рисунка лишь 0:1 с «Сассуоло» в последнем туре серии А.

«Спортинг» дома не показывает чего-то уникального: сыграл вничью с «Арокой» в прошедшие выходные (1:1), а всего потерял очки в пяти встречах из десяти. Отлично защищающийся «Ювентус», который неплохо играет на контратаках, вряд ли уступит в Лиссабоне.

Рекомендуемая ставка: «Ювентус» не проиграет" за 1.70.