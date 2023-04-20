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«Спортинг» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус» 20 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Душан Влахович.
Фото Global Look Press

20 апреля в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Ювентусом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком французского арбитра Франсуа Летексье. В прямом эфире игру окажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. В первом матче сильнее оказались туринцы — 1:0.

Лига Европы. 1/4 финала
20 апр, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet в ответной встрече отдали предпочтение «Спортингу». На победу лиссабонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.22, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.28 (30%), успех «Ювентуса» — за еще большие 3.57 (25%).

При ставке в 1000 рублей на команду Массимо Аллегри в случае положительного для нее исхода выплата составит 3570 рублей.

«Ювентус» ни разу не проигрывал «Спортингу» в официальных матчах (две победы и ничья). На то, что туринцы не уступят снова, котировка — 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.64. «Верх» прошел только в одной из последних семи встреч с участием «Ювентуса».

Обмен голами произошел только в одном из пяти предыдущих матчей туринцев в ЛЕ. Вариант «обе забьют» предложен за 2.01, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Проход «бьянконери» в полуфинал турнира можно оформить за 1.43, выход «львов» — за 2.77.

Давид де&nbsp;Хеа. «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Ювентус»

«Ювентус» достаточно уверенно идет по сетке в Лиге Европы — туринцы выиграли четыре матча из пяти и один свели вничью. Причем пропустила команда Аллегри на этом отрезке всего один мяч — в самой первой игре от «Нанта».

Если взять результаты «бьянконери» в гостях в 2023 году, то выяснится, что они проиграли четыре раза при шести победах. Однако три из четырех поражений случились в играх с топ-соперниками: «Наполи» (1:5), «Ромой» (0:1) и «Лацио» (1:2). Выбивается из общего рисунка лишь 0:1 с «Сассуоло» в последнем туре серии А.

«Спортинг» дома не показывает чего-то уникального: сыграл вничью с «Арокой» в прошедшие выходные (1:1), а всего потерял очки в пяти встречах из десяти. Отлично защищающийся «Ювентус», который неплохо играет на контратаках, вряд ли уступит в Лиссабоне.

Рекомендуемая ставка: «Ювентус» не проиграет" за 1.70.

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ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
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«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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