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«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» 20 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

20 апреля «Рома» и «Фейеноорд» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Неделю назад команда из Роттердама добыла минимальную победу (1:0). Предстоящая игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Главный арбитр Энтони Тейлор из Англии даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Лига Европы. 1/4 финала
20 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Фейеноорд

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян в основное время можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш голландцев доступен за 4.59 (21%) — это наименее реальный исход встречи. Котировка на ничью — 3.64 (26%).

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Коллектив Арне Слота еще ни разу не проиграл в этом плей-офф ЛЕ, а за весь сезон потерпел лишь четыре поражения за 42 матча во всех турнирах. Поставить на то, что голландцы не проиграют в предстоящей встрече, можно за 2.02.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча намекают на превосходство «джаллоросси»:

• победа «Ромы» 1:0 идет за 6.19;

• ничья 1:1 — за 6.80;

• нулевая ничья — за 7.19.

Вероятность прохода хозяев в полуфинал турнира оценена в 2.21, гостей — в 1.65.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд»

Роттердамцы проводят сильный сезон: за пять туров до финиша чемпионата Голландии лидируют с отрывом в восемь очков и неделю назад оформили неплохой задел для выхода в полуфинал Лиги Европы. За 42 матча во всех турнирах «Фейеноорд» потерпел лишь четыре поражения, а к ответке с «Ромой» подошел на серии из трех побед с общим счетом 9:1. К тому же голландцы еще никому не проигрывали в этом плей-офф. «Волки» выступают не так стабильно: в последних семи играх во всех соревнованиях допустили три поражения и одну ничью.

Рекомендуемая ставка: «гости не проиграют» за 2.02.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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