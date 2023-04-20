«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года
20 апреля «Рома» и «Фейеноорд» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Неделю назад команда из Роттердама добыла минимальную победу (1:0). Предстоящая игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Главный арбитр Энтони Тейлор из Англии даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян в основное время можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш голландцев доступен за 4.59 (21%) — это наименее реальный исход встречи. Котировка на ничью — 3.64 (26%).
Верите в еще одну победу «Фейеноорда»? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 4590 рублей.
Коллектив Арне Слота еще ни разу не проиграл в этом плей-офф ЛЕ, а за весь сезон потерпел лишь четыре поражения за 42 матча во всех турнирах. Поставить на то, что голландцы не проиграют в предстоящей встрече, можно за 2.02.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода матча намекают на превосходство «джаллоросси»:
• победа «Ромы» 1:0 идет за 6.19;
• ничья 1:1 — за 6.80;
• нулевая ничья — за 7.19.
Вероятность прохода хозяев в полуфинал турнира оценена в 2.21, гостей — в 1.65.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд»
Роттердамцы проводят сильный сезон: за пять туров до финиша чемпионата Голландии лидируют с отрывом в восемь очков и неделю назад оформили неплохой задел для выхода в полуфинал Лиги Европы. За 42 матча во всех турнирах «Фейеноорд» потерпел лишь четыре поражения, а к ответке с «Ромой» подошел на серии из трех побед с общим счетом 9:1. К тому же голландцы еще никому не проигрывали в этом плей-офф. «Волки» выступают не так стабильно: в последних семи играх во всех соревнованиях допустили три поражения и одну ничью.
Рекомендуемая ставка: «гости не проиграют» за 2.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4