«Спортинг» — «Ювентус»: Аллегри снова сыграет прагматично и поплатится вылетом из ЛЕ?
20 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Ювентусом». Команда Макса Аллегри в первой встрече добыла минимальную победу (1:0), но теперь ей предстоит выезд в Лиссабон на стадион «Жозе Алваладе». Франсуа Летексье, главный арбитр из Франции, даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начиная с 21:45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус» 20 апреля 2023 года
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» в основное время можно с коэффициентом 2.34, это приблизительно 42% вероятности исхода. Выигрыш гостей доступен за 3.29 (29%), ничья идет с такой же котировкой.
«Ювентус» считается аутсайдером, что подкрепляется результатами туринцев — они выиграли лишь в одном из четырех последних матчей во всех турнирах, как раз у «Спортинга». Поставить, что «старая синьора» выстоит в Лиссабоне и хотя бы не уступит в основное время, можно за 1.64.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.21;
• 0:0 — за 6.74;
• победа хозяев 1:0 — за 7.04.
Эксперты полагают, что у гостей отличные шансы пройти в следующий раунд: поставить на это можно с коэффициентом 1.39. Вероятность увидеть «Спортинг» в полуфинале Лиги Европы оценена в 2.92.
Также букмекеры считают, что предстоящий матч вряд ли получится результативным: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.68.
«Спортинг» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 20 апреля 2023 года
Туринцы подошли к матчу не в лучшей форме: выиграли лишь однажды в последних четырех матчах во всех турнирах, но этот успех случился как раз в первой встрече со «Спортингом». До него «бьянконери» скатали ничью с «Интером» (1:1) в полуфинале Кубка Италии и уступили «Лацио» в серии А (1:2), после — влетели «Сассуоло» (0:1) в чемпионате.
При этом туринцы круто выступают в Лиге Европы: в плей-офф оступились только в первой игре 1/16 финала с «Нантом» (1:1), а далее оформили четыре победы с общим счетом 7:0. Но «Спортинг» — самый серьезный оппонент «Ювентуса» в играх на вылет. Перед итальянцами «львы» разобрались с проводящим великолепный сезон «Арсеналом».
«Было важно победить, но мы знали, что сегодня вечером исход противостояния не решится: «Спортинг» силен, нам нужно как можно лучше подготовиться к игре в Лиссабоне», — так результат первого матча проанализировал Аллегри.
Тем более что португальцы неплохо выступают на родном стадионе: в этом сезоне уступили лишь в четырех из 22 домашних игр во всех турнирах. Лиссабонцы в целом находятся в неплохом состоянии: в последних 13 матчах во всех турнирах уступили всего однажды (как раз «Ювентусу») и оформили на этом отрезке восемь побед.
Но у хозяев есть несколько травмированных: нападающий Паулинью, полузащитник Даниэл Браганса, вингер Жоване и центральный защитник Джерри Сен Жюст. У «Ювентуса» из важных игроков недоступен только Мойзе Кин, даже Войцех Щенсны восстановился.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус»
Результат первого матча не вынудит ни одну из команд рисковать с первых минут: «Спортингу» придется больше атаковать, но разницу в один гол они вполне смогут погасить в спокойном темпе, учитывая нынешнюю форму «Ювентуса». Обе команды в последнее время редко выдают яркие матчи: тотал больше 2.5 гола зашел в одной из четырех прошедших игр «львов» во всех турнирах, у «старой синьоры» — в одной из шести.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.68.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4