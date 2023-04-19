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«Спортинг» — «Ювентус»: Аллегри снова сыграет прагматично и поплатится вылетом из ЛЕ?

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус» 20 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса».
Фото Global Look Press
«Ювентус» редко выдает яркие матчи.

20 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Ювентусом». Команда Макса Аллегри в первой встрече добыла минимальную победу (1:0), но теперь ей предстоит выезд в Лиссабон на стадион «Жозе Алваладе». Франсуа Летексье, главный арбитр из Франции, даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начиная с 21:45 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
20 апр, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Ювентус

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус» 20 апреля 2023 года

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» в основное время можно с коэффициентом 2.34, это приблизительно 42% вероятности исхода. Выигрыш гостей доступен за 3.29 (29%), ничья идет с такой же котировкой.

«Ювентус» считается аутсайдером, что подкрепляется результатами туринцев — они выиграли лишь в одном из четырех последних матчей во всех турнирах, как раз у «Спортинга». Поставить, что «старая синьора» выстоит в Лиссабоне и хотя бы не уступит в основное время, можно за 1.64.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.21;

• 0:0 — за 6.74;

• победа хозяев 1:0 — за 7.04.

Эксперты полагают, что у гостей отличные шансы пройти в следующий раунд: поставить на это можно с коэффициентом 1.39. Вероятность увидеть «Спортинг» в полуфинале Лиги Европы оценена в 2.92.

Также букмекеры считают, что предстоящий матч вряд ли получится результативным: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.68.

«Спортинг» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 20 апреля 2023 года

Туринцы подошли к матчу не в лучшей форме: выиграли лишь однажды в последних четырех матчах во всех турнирах, но этот успех случился как раз в первой встрече со «Спортингом». До него «бьянконери» скатали ничью с «Интером» (1:1) в полуфинале Кубка Италии и уступили «Лацио» в серии А (1:2), после — влетели «Сассуоло» (0:1) в чемпионате.

При этом туринцы круто выступают в Лиге Европы: в плей-офф оступились только в первой игре 1/16 финала с «Нантом» (1:1), а далее оформили четыре победы с общим счетом 7:0. Но «Спортинг» — самый серьезный оппонент «Ювентуса» в играх на вылет. Перед итальянцами «львы» разобрались с проводящим великолепный сезон «Арсеналом».

«Было важно победить, но мы знали, что сегодня вечером исход противостояния не решится: «Спортинг» силен, нам нужно как можно лучше подготовиться к игре в Лиссабоне», — так результат первого матча проанализировал Аллегри.

Тем более что португальцы неплохо выступают на родном стадионе: в этом сезоне уступили лишь в четырех из 22 домашних игр во всех турнирах. Лиссабонцы в целом находятся в неплохом состоянии: в последних 13 матчах во всех турнирах уступили всего однажды (как раз «Ювентусу») и оформили на этом отрезке восемь побед.

Но у хозяев есть несколько травмированных: нападающий Паулинью, полузащитник Даниэл Браганса, вингер Жоване и центральный защитник Джерри Сен Жюст. У «Ювентуса» из важных игроков недоступен только Мойзе Кин, даже Войцех Щенсны восстановился.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус»

Результат первого матча не вынудит ни одну из команд рисковать с первых минут: «Спортингу» придется больше атаковать, но разницу в один гол они вполне смогут погасить в спокойном темпе, учитывая нынешнюю форму «Ювентуса». Обе команды в последнее время редко выдают яркие матчи: тотал больше 2.5 гола зашел в одной из четырех прошедших игр «львов» во всех турнирах, у «старой синьоры» — в одной из шести.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.68.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
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 - : -
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