«Динамо» почти догнало «Зенит» и «Краснодар». Если бело-голубые снова проиграют «Сочи» — титула точно не видать
5 мая в 27-м туре чемпионата России встретятся «Динамо» и «Сочи». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер», а также сайтах букмекерской компании Winline и matchtv.ru стартует с 16.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 5 мая 2024 года
Эксперты букмекерской компании Winline верят в хозяев. На победу бело-голубых предложили коэффициент 1.73, вероятность исхода — около 57%. Ничья идет за 4.50 (21%), триумф гостей — за схожие 4.20 (22%).
«Сочи» не уступил «Динамо» в пяти из семи прошлых встреч в РПЛ. На повторение популярного результата (Х2) дали 2.17.
Тотал больше трех мячей оценен в 1.96, ТМ 3 — в 1.84. Обмен голами доступен за 1.56, обратный рынок получил котировку 2.34.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятны ничья со счетом 1:1 или 2:1 в пользу москвичей. На оба исхода можно поставить за 7.40.
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«Динамо» — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 мая 2024 года
Вторая половина сезона складывается для динамовцев сложно: семь побед, пять поражений и ни одной ничьей в РПЛ или Кубке России. Команда Марцела Лички занимает третье место в чемпионате. В прошлом туре она обыграла лидирующий «Зенит» и сократила отставание до трех очков. Те же три балла отделяют москвичей от «Краснодара» и второй строчки.
«Динамо» забило 43 мяча — больше в РПЛ только у ЦСКА (45), «Локомотива» (44) и «Зенита» (44). Но бело-голубые пропускали чаще всех в первой четверке (33).
В Кубке России динамовцы добрались второго раунда полуфинала Пути регионов, где их остановил «Спартак» (0:2). Поражение прервало победную серию из четырех матчей. После этого Фабиан Бальбуэна заявил, что за победу в чемпионате команда «будет биться до последнего».
Константин Тюкавин — лучший бомбардир и ассистент (15+8 во всех турнирах) клуба. У Бителло — 8+2, Федор Смолов оформил 6+3, а Муми Нгамале — 4+4.
«Сочи» занимает последнее место в чемпионате России. Шесть баллов отделяют команду Роберта Морено от зоны стыковых матчей. Наряду с «Уралом» это худшие коллективы РПЛ по пропущенным мячам (40). А меньше южан (26) забили только четыре клуба — «Факел» (19), «Рубин» (24), «Пари НН» (25) и «Урал» (25). Сочинцы победили всего четыре раза за 26 туров — также худший результат сезона. Так же часто, как и они, проигрывали только «Балтика» и «Пари НН» (по 14 раз).
В 2024-м южане добились успеха лишь однажды — в поединке со «Спартаком» (1:0). Остальные матчи принесли семь ничьих и одно поражение. Кубок России коллектив Морено покинул в марте — в первом раунде 1/4 финала Пути регионов уступил «СКА-Хабаровску» (1:1, 4:2 пен.).
Мартин Крамарич — главная ударная сила «Сочи»: у словенца 5+4 за 27 матчей во всех турнирах. Сауль Гуарирапа (4+1) и Мигел Силвейра (2+3) делят второе место по гол+пас.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Сочи»
Лазарет хозяев пуст, но из-за перебора желтых карточек не сыграет Федор Смолов. У «Сочи» продолжительное время травмированы Никита Гойло и Мусса Сиссако.
«Динамо» — «Сочи»: статистика личных встреч
В первом круге РПЛ команды поделили очки (3:3). Всего между собой соперники провели девять матчей — в пяти победил «Сочи», в двух — «Динамо». Еще две встречи завершились вничью. Бело-голубые забили 12 мячей, южане — 19.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Сочи»
Бело-голубые — несомненные фавориты, ведь это одна из лучших команд сезона по игре в атаке, а «Сочи» пропускает больше всех. Но в то же время москвичам часто не везет против южан: в четырех последних очных встречах у них ни одной победы. При этом только один из этих поединков не пробил «верх» по голам. В двух матчах соперники забили по шесть мячей. Так что стоит перестраховаться на случай потери очков динамовцами.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3