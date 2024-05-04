Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Динамо» почти догнало «Зенит» и «Краснодар». Если бело-голубые снова проиграют «Сочи» — титула точно не видать

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 5 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Фабиан Бальбуэна («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
1/2
Москвичи уступили в трех из четырех недавних поединков с сочинцами.

5 мая в 27-м туре чемпионата России встретятся «Динамо» и «Сочи». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер», а также сайтах букмекерской компании Winline и matchtv.ru стартует с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 5 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в хозяев. На победу бело-голубых предложили коэффициент 1.73, вероятность исхода — около 57%. Ничья идет за 4.50 (21%), триумф гостей — за схожие 4.20 (22%).

«Сочи» не уступил «Динамо» в пяти из семи прошлых встреч в РПЛ. На повторение популярного результата (Х2) дали 2.17.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.96, ТМ 3 — в 1.84. Обмен голами доступен за 1.56, обратный рынок получил котировку 2.34.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятны ничья со счетом 1:1 или 2:1 в пользу москвичей. На оба исхода можно поставить за 7.40.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

«Динамо» — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 мая 2024 года

Вторая половина сезона складывается для динамовцев сложно: семь побед, пять поражений и ни одной ничьей в РПЛ или Кубке России. Команда Марцела Лички занимает третье место в чемпионате. В прошлом туре она обыграла лидирующий «Зенит» и сократила отставание до трех очков. Те же три балла отделяют москвичей от «Краснодара» и второй строчки.

«Динамо» забило 43 мяча — больше в РПЛ только у ЦСКА (45), «Локомотива» (44) и «Зенита» (44). Но бело-голубые пропускали чаще всех в первой четверке (33).

В Кубке России динамовцы добрались второго раунда полуфинала Пути регионов, где их остановил «Спартак» (0:2). Поражение прервало победную серию из четырех матчей. После этого Фабиан Бальбуэна заявил, что за победу в чемпионате команда «будет биться до последнего».

Фабиан Бальбуэна («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

Константин Тюкавин — лучший бомбардир и ассистент (15+8 во всех турнирах) клуба. У Бителло — 8+2, Федор Смолов оформил 6+3, а Муми Нгамале — 4+4.

«Сочи» занимает последнее место в чемпионате России. Шесть баллов отделяют команду Роберта Морено от зоны стыковых матчей. Наряду с «Уралом» это худшие коллективы РПЛ по пропущенным мячам (40). А меньше южан (26) забили только четыре клуба — «Факел» (19), «Рубин» (24), «Пари НН» (25) и «Урал» (25). Сочинцы победили всего четыре раза за 26 туров — также худший результат сезона. Так же часто, как и они, проигрывали только «Балтика» и «Пари НН» (по 14 раз).

В 2024-м южане добились успеха лишь однажды — в поединке со «Спартаком» (1:0). Остальные матчи принесли семь ничьих и одно поражение. Кубок России коллектив Морено покинул в марте — в первом раунде 1/4 финала Пути регионов уступил «СКА-Хабаровску» (1:1, 4:2 пен.).

Мартин Крамарич — главная ударная сила «Сочи»: у словенца 5+4 за 27 матчей во всех турнирах. Сауль Гуарирапа (4+1) и Мигел Силвейра (2+3) делят второе место по гол+пас.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Сочи»

Лазарет хозяев пуст, но из-за перебора желтых карточек не сыграет Федор Смолов. У «Сочи» продолжительное время травмированы Никита Гойло и Мусса Сиссако.

«Динамо» — «Сочи»: статистика личных встреч

В первом круге РПЛ команды поделили очки (3:3). Всего между собой соперники провели девять матчей — в пяти победил «Сочи», в двух — «Динамо». Еще две встречи завершились вничью. Бело-голубые забили 12 мячей, южане — 19.

Клаудиньо. Выбери своего Winline Героя РПЛ-2023/24!

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Сочи»

Бело-голубые — несомненные фавориты, ведь это одна из лучших команд сезона по игре в атаке, а «Сочи» пропускает больше всех. Но в то же время москвичам часто не везет против южан: в четырех последних очных встречах у них ни одной победы. При этом только один из этих поединков не пробил «верх» по голам. В двух матчах соперники забили по шесть мячей. Так что стоит перестраховаться на случай потери очков динамовцами.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.05.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
0
Читайте также
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Репрессии против легенды «Спартака». Андрея Тихонова отстранили до конца сезона за оскорбление женщины-судьи, он не признал вину
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клиент букмекера поставил 760 000 рублей на победу «Лейпцига» над «Хоффенхаймом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости