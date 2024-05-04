Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 5 мая 2024 года

Москвичи уступили в трех из четырех недавних поединков с сочинцами.

5 мая в 27-м туре чемпионата России встретятся «Динамо» и «Сочи». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер», а также сайтах букмекерской компании Winline и matchtv.ru стартует с 16.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 5 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в хозяев. На победу бело-голубых предложили коэффициент 1.73, вероятность исхода — около 57%. Ничья идет за 4.50 (21%), триумф гостей — за схожие 4.20 (22%).

«Сочи» не уступил «Динамо» в пяти из семи прошлых встреч в РПЛ. На повторение популярного результата (Х2) дали 2.17.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.96, ТМ 3 — в 1.84. Обмен голами доступен за 1.56, обратный рынок получил котировку 2.34.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятны ничья со счетом 1:1 или 2:1 в пользу москвичей. На оба исхода можно поставить за 7.40.

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«Динамо» — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 мая 2024 года

Вторая половина сезона складывается для динамовцев сложно: семь побед, пять поражений и ни одной ничьей в РПЛ или Кубке России. Команда Марцела Лички занимает третье место в чемпионате. В прошлом туре она обыграла лидирующий «Зенит» и сократила отставание до трех очков. Те же три балла отделяют москвичей от «Краснодара» и второй строчки.

«Динамо» забило 43 мяча — больше в РПЛ только у ЦСКА (45), «Локомотива» (44) и «Зенита» (44). Но бело-голубые пропускали чаще всех в первой четверке (33).

В Кубке России динамовцы добрались второго раунда полуфинала Пути регионов, где их остановил «Спартак» (0:2). Поражение прервало победную серию из четырех матчей. После этого Фабиан Бальбуэна заявил, что за победу в чемпионате команда «будет биться до последнего».

Фабиан Бальбуэна («Динамо»). Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

Константин Тюкавин — лучший бомбардир и ассистент (15+8 во всех турнирах) клуба. У Бителло — 8+2, Федор Смолов оформил 6+3, а Муми Нгамале — 4+4.

«Сочи» занимает последнее место в чемпионате России. Шесть баллов отделяют команду Роберта Морено от зоны стыковых матчей. Наряду с «Уралом» это худшие коллективы РПЛ по пропущенным мячам (40). А меньше южан (26) забили только четыре клуба — «Факел» (19), «Рубин» (24), «Пари НН» (25) и «Урал» (25). Сочинцы победили всего четыре раза за 26 туров — также худший результат сезона. Так же часто, как и они, проигрывали только «Балтика» и «Пари НН» (по 14 раз).

В 2024-м южане добились успеха лишь однажды — в поединке со «Спартаком» (1:0). Остальные матчи принесли семь ничьих и одно поражение. Кубок России коллектив Морено покинул в марте — в первом раунде 1/4 финала Пути регионов уступил «СКА-Хабаровску» (1:1, 4:2 пен.).

Мартин Крамарич — главная ударная сила «Сочи»: у словенца 5+4 за 27 матчей во всех турнирах. Сауль Гуарирапа (4+1) и Мигел Силвейра (2+3) делят второе место по гол+пас.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Сочи»

Лазарет хозяев пуст, но из-за перебора желтых карточек не сыграет Федор Смолов. У «Сочи» продолжительное время травмированы Никита Гойло и Мусса Сиссако.

«Динамо» — «Сочи»: статистика личных встреч

В первом круге РПЛ команды поделили очки (3:3). Всего между собой соперники провели девять матчей — в пяти победил «Сочи», в двух — «Динамо». Еще две встречи завершились вничью. Бело-голубые забили 12 мячей, южане — 19.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Сочи»

Бело-голубые — несомненные фавориты, ведь это одна из лучших команд сезона по игре в атаке, а «Сочи» пропускает больше всех. Но в то же время москвичам часто не везет против южан: в четырех последних очных встречах у них ни одной победы. При этом только один из этих поединков не пробил «верх» по голам. В двух матчах соперники забили по шесть мячей. Так что стоит перестраховаться на случай потери очков динамовцами.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.05.

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