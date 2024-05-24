«Мое тело — инструмент, который настроен на победы». Как выглядит тренировка Вероники Степановой в межсезонье

Эксклюзивный фоторепортаж корреспондента «СЭ» Дарьи Исаевой.

Самая молодая (сейчас Веронике 23 года) олимпийская чемпионка в лыжных гонках известна не только своими достижениями, но и хлесткими высказываниями по самым актуальным темам. Степанова прошедшей зимой собрала не только внушительную коллекцию медалей на российских стартах, но и большую армию подписчиков, которые с нетерпением ждут новых постов в соцсетях спортсменки. Эксклюзивно для «СЭ» звездная спортсменка показала свою тренировку в межсезонье и поделилась такими же эффектными мыслями, как рельеф ее пресса.

Еще в начале XXI века можно было выигрывать любые женские лыжные соревнования, не умея подтягиваться вообще. Сейчас даже в юниорскую сборную не возьмут, если не подтянешься хотя бы десяток раз.

Никто не имеет желания выбираться из постели рано утром, чтобы идти на стадион или в зал. И вечером тоже, кстати. Умение заставлять себя делать то, что не хочется, по многу раз в день — необходимое качество профессионального спортсмена.

Лыжные гонки — это работа всего тела. Тут задействуется больше групп мышц, чем в любом другом виде спорта.

Задача каждой лыжницы и ее тренера — найти оптимальный баланс мощности и выносливости. Причем для каждой дистанции он свой.

На одном моем запястье всегда Polar, а на другом — Whoop. Эти приборы позволяют тренерам контролировать мое состояние 24/7. Да, это «Большой брат» своего рода, но без этого не победить.

В лыжах практически все мышцы ног, рук, туловища и плеч выполняют стабилизирующую и/или динамическую функцию. Основные из них — мышцы живота, спины, ягодицы, квадрицепсы, приводящие мышцы, бицепсы и трицепсы. Ничего не забыла?

Мне все равно, что думают о моей внешности абсолютно все женщины. И мужчины тоже — кроме тех, которые интересны мне самой. Мое тело — инструмент, он задуман, выполнен и настроен на победы.

Все происходит в современном мире потому, что кто-то в этом заинтересован. Производители мучного и сладостей хотят нормализовать тучность. Производители спорттоваров, наоборот, пытаются подтолкнуть как можно больше людей к мысли о том, что сильное тело — это здоровье и вообще sexy. Я играю за вторую команду.

Недостаточно мощна? Соперницы уедут от тебя на первом же километре.

Слишком мощна? Ты встанешь на длинной дистанции.

В последние годы наблюдается сдвиг в сторону мощности. Мы проводим в зале, делая специальные упражнения, чуть ли не вдвое больше времени, чем лыжники в начале века.

Пианисту важны быстрые пальцы, певцу — разработанные голосовые связки, атлету — ровно тот набор мышц, который необходим для победы над соперниками.

Не люблю, когда меня загоняют в рамки привычного, стандартного. Я не спортсменка, а работник сферы развлечений, медийность так же важна для меня, как для актрисы или певицы. И я люблю продвинутые гаджеты.