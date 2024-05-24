«Спартак» забирает очередного чертановца

Как стало известно «СЭ», вслед за нападающим Александром Помалюком «Спартак» приобретет еще одного воспитанника «Чертанова» — 16-летнего полузащитника Виктора Солопова.

Красно-белые хотят оставить Помалюка в аренде в «Чертанове» еще на сезон, а Солопова готовы забрать уже летом.

Хавбек в 2024-м году провел в ЮФЛ шесть матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. За сборную России (юноши до 17 лет) он провел 6 товарищеских встреч и забил один голов.