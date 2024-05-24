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Сегодня, 00:15

Американцы опять без золота и едут домой! Куча звезд не спасла США — чехи не пропустили ни разу

Чехия обыграла США на ЧМ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Сборная Чехии празднует гол Павела Захи в матче с США на ЧМ.
Фото Reuters
Хозяевам турнира помог рикошет.

Чемпионат мира
1/4 финала
США — Чехия — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Заха — 1 (бол., Шпачек, Червенка), 26:39 — 0:1.
Вратари: Линдгрен (58:22 — 59:53) — Достал.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (7+19+10) — 28 (12+8+8).
Судьи: Бьерк, Кэмпбелл.
23 мая. Прага. o2 Arena.

Американцы считались фаворитами четвертьфинала с чехами — состав сборной США изначально выглядел одним из самых сильных на турнире. Особенно впечатляла линия атаки: Годро, Нельсон, Брэди Ткачак, Болди, Кофилд среди лидеров своих команд в НХЛ. Чехи усилились уже по ходу турнира, но Пастрняк и Заха успели сыграть всего по одному матчу, а Нечас — два. Однако главными героями матча стали далеко не нападающие.

23-летний вратарь Лукаш Достал неплохо выглядел в этом сезоне в «Анахайме», но сполна оценить его талант было сложно из-за крайне слабой игры команды в обороне — с такими ошибками ни у кого не было бы хорошей статистики. А вот в сборной у него получилось проявить себя по-настоящему с первой же игры на чемпионате мира — Лукаш засушил финнов (1:0). И застолбил за собой позицию основного вратаря команды, выиграв борьбу у других энхаэловцев Мразека и Веймелки.

Нельзя сказать, что американцы постоянно создавали какие-то невероятные проблемы вратарю соперника, но играл Достал очень надежно. «Звездно-полосатые» поначалу отдали инициативу хозяевам турнира, сделав акцент на контратаки. Чехи выглядели более сбалансированно, а во втором периоде им помогла удача. После броска Шпачека от синей линии шайба попала в бок Захе, и Линдгрен был бессилен.

Атмосфера на трибунах была потрясающей, а на льду команды устроили настоящий замес, в котором особо отличились Ткачак и Гудас. Американский форвард вовсю провоцировал соперника, а чешский защитник бил оппонента в спину и душил на пятаке.

Американцам пришлось идти в атаку, но действовали они уж очень прямолинейно. Забить удалось только после того, как Достала снесли на пятаке — разумеется, такой гол арбитры не засчитали. И даже вшестером у сборной США ничего не получилось. Даже наличие такого количества звезд не спасло американцев — в решающий момент они снова не смогли собраться и продлили серию неудач на чемпионатах мира. Последний раз они выигрывали в 1960 году — и то это был ЧМ, совмещенный с Олимпийскими играми.

Павел Заха
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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