9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Спортинг». Встреча пройдет в Манчестере на «Этихаде» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На команду Гвардиолы можно поставить с котировкой 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.60 (11%), а победа «Спортинга» есть в линии за 17.0 (6%).

· Ф1(-3) идет за 3.00;

· Ф2(+3) — за 1.36.

При ставке в 1000 рублей на победу «Спортинга» потенциальная выплата составит 17 000 рублей.

Ставка «Спортинг» не проиграет" есть в линии за 5.70.

Шансы «Сити» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.74.

Уверены, что «Спортинг» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Сити». На него можно поставить за 5.80.

· ТБ 4.5 — 3.40;

· обе забьют: да — 2.28;

· точный счет: 3:2 — 32.0