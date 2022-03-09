Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Порту» — «Лион»

9 марта 2022 года «Порту» встретится с «Лионом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Матч состоится на стадионе «Драгау», начало в 20.45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Команда Сержиу Консейсау — фаворит встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.95 — это примерно 49% вероятности. Триумф «Лиона» доступен за 3.60 (26%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Порту» в следующий раунд турнира оценивается коэффициентом 1.75, а «Лиона» — 2.08.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

· Ф1(0) идет за 1.46, а Ф2(0) — за 2.70;

· Ф1(-1) идет за 2.55, а Ф2(+1) — за 1.47;

· Ф1(-1.5) идет за 3.20, а Ф2(+1.5) — за 1.32.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.61. Обратный исход оценивается коэффициентом 2.23.

Ждете минимум два взятия ворот в исполнении «Порту»? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.78.

Шансы «Лиона» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 2.60.

Уверены, что оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.30.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.00.