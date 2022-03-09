9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Реал» и «ПСЖ». Встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. На «Реал» можно поставить с котировкой 2.60 — это примерно 37% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (26%), а победа «ПСЖ» есть в линии за 2.60 (37%).

· Ф1(-1) идет за 3.80;

· Ф2(+1) — за 1.24.

При ставке в 1 000 рублей на победу «ПСЖ» потенциальная выплата составит 2 600 рублей.

Ставка «ПСЖ» не проиграет» есть в линии за 5.00.

Шансы «ПСЖ» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.60.

Уверены, что «Реал» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.10.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.80.

· ТБ 5.5 — 9.00;

· обе забьют: нет — 2.30;

· точный счет: 7:1 — 150.