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Сегодня, 11:15

Лыжи на Олимпиаде-2022: где смотреть мужской командный спринт 16 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция мужского командного спринта на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Александр Большунов.
Фото Getty Images

16 февраля на зимней Олимпиаде в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу состоится очередная лыжная гонка у мужчин — командный спринт. Начало полуфиналов — в 13.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что борьба за золото развернется между сборными России и Норвегии, но предпочтение отдают скандинавам.

Сделать ставку на победу Норвегии в гонке можно за 1.60.

Шансы России выиграть командный спринт у мужчин оцениваются котировкой 2.20.

При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 2200 рублей в случае успеха нашей сборной.

Александр Большунов. Командный спринт на Олимпиаде-2022: Большунов снова обставит Клебо?

Также аналитический отдел оценил вероятность победы других сборных:

  • Финляндия — коэффициент 12.0;

  • Италия — 18.0;

  • Франция — 18.0;

  • Швеция — 25.0;

  • Германия — 40.0;

  • Великобритания — 200;

  • США — 200;

  • Чехия — 200;

  • Швейцария — 200.

Кроме того, вы можете поставить на сравнение сборных — кто выше:

  • Россия выше Норвегии — коэффициент 2.20;

  • Россия выше Финляндии — 1.08;

  • Финляндия выше Италии — 1.51;

  • Швеция выше Франции — 2.40.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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