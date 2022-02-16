Лыжи на Олимпиаде-2022: где смотреть мужской командный спринт 16 февраля онлайн в прямом эфире

16 февраля на зимней Олимпиаде в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу состоится очередная лыжная гонка у мужчин — командный спринт. Начало полуфиналов — в 13.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что борьба за золото развернется между сборными России и Норвегии, но предпочтение отдают скандинавам.

Сделать ставку на победу Норвегии в гонке можно за 1.60.

Шансы России выиграть командный спринт у мужчин оцениваются котировкой 2.20.

При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 2200 рублей в случае успеха нашей сборной.

Также аналитический отдел оценил вероятность победы других сборных:

Финляндия — коэффициент 12.0 ;

Италия — 18.0 ;

Франция — 18.0 ;

Швеция — 25.0 ;

Германия — 40.0 ;

Великобритания — 200 ;

США — 200 ;

Чехия — 200 ;

Швейцария — 200.

Кроме того, вы можете поставить на сравнение сборных — кто выше: