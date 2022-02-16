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Сегодня, 13:15

«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 16 февраля

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль»
Егор Сергеев
Лаутаро Мартинес.
Фото Getty Images

16 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Ливерпуль». Встреча между ними пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает гостей фаворитами встречи. Поставить на победу мерсисайдцев можно за 2.04 — это около 47% вероятности. Успех «Интера» оценивается коэффициентом 3.70 (26%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» потенциальная выплата составит 2040 рублей, а прибыль — 1040 рублей.

Шансы «Интера» пройти англичан оцениваются котировкой 4.10. Проход «Ливерпуля» идет за 1.26.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 2.70, а Ф2(0) — за 1.50;

  • Ф1(+1) идет за 1.47, а Ф2(-1) — за 2.70;

  • Ф1(-1) идет за 6.30, а Ф2(+1) — 1.12.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Шансы хозяев отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.65.

Уверены, что «Ливерпуль» забьет свыше одного гола? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.84.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.00.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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П
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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