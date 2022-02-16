16 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Ливерпуль». Встреча между ними пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает гостей фаворитами встречи. Поставить на победу мерсисайдцев можно за 2.04 — это около 47% вероятности. Успех «Интера» оценивается коэффициентом 3.70 (26%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» потенциальная выплата составит 2040 рублей, а прибыль — 1040 рублей.

Шансы «Интера» пройти англичан оцениваются котировкой 4.10. Проход «Ливерпуля» идет за 1.26.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 2.70 , а Ф2(0) — за 1.50 ;

Ф1(+1) идет за 1.47 , а Ф2(-1) — за 2.70 ;

Ф1(-1) идет за 6.30, а Ф2(+1) — 1.12.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Шансы хозяев отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.65.

Уверены, что «Ливерпуль» забьет свыше одного гола? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.84.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.00.