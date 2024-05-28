Главная статистика топ-5 лиг по итогам сезона. Кто больше всех бил по воротам, владел мячом и набирал очков
Сезон-2023/24 завершился во всех топовых лигах — только в серии А осталась одна перенесенная игра между «Аталантой» и «Фиорентиной». Самое время подводить не только общие, но и продвинутые итоги среди игроков и команд. Смотрим, кто был самым лучшим в минувшей кампании.
Статистика команд
Очки за матч
Тут лидер очевидный — так и оставшийся не побежденным в бундеслиге «Байер». Далее с отставанием чемпионы Испании и Италии. А вот английские мастодонты должной стабильности в наборе очков не показали.
Удары
Немного удивительно, что среди пяти самых бьющих команд Европы всего два чемпиона — «Байер» и «Манчестер Сити». Также в этой пятерке представители всего двух лиг — АПЛ и бундеслиги.
Соотношение голов и ударов в створ
Среди самых эффективных команд чемпионов уже больше, а еще присутствуют одни из главных выскочек европейского сезона — «Жирона» и «Хайденхайм».
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Одна из главных метрик анализа атакующей мощи команд — количество ожидаемых голов. Здесь уже без неожиданностей.
Владение мячом
Показатель, который отлично демонстрирует стиль команд. Возможно, присутствием в топ-5 может удивить «Тоттенхэм», если вы не сильно следили за работой Энджа Постекоглу в этом сезоне.
Статистика игроков
Голы на 90 минут
Сезон получился однозначно успешным для нескольких бомбардиров, причем сразу трое забивали больше гола на 90 минут. Для кого-то такая статистика оказалась подтверждением собственного топ-уровня, а для кого-то — прорывом и шансом уйти на повышение.
Голевые передачи на 90 минут
Авторы голевых передач временами остаются в тени бомбардиров. Вероятно, это так — посмотрите, сколько внезапных имен в числе самых эффективных ассистентов Европы. Все представители топа провели в этом сезоне минимум 20 игр в своих чемпионатах.
Пропущенные голы в среднем за 90 минут и процент сейвов
Смотрим на лучших вратарей сезона. Чтобы рейтинг был более объективным, берем только голкиперов минимум с 20 матчами в чемпионате.
Ключевые передачи
Вероятно, в этом топе самый неожиданный лидер — ведь по итогу сезона он вместе с «Бохумом» едва не вылетел во вторую бундеслигу.
Количество передач в финальную треть
Теперь смотрим, кто лучше всех продвигал мяч в атаку с помощью передач.
Действия, приведшие к удару по воротам в среднем за 90 минут (SCA)
Метрика, которая отражает любые действия, повлекшие за собой удар по воротам: пас, продвижение мяча, отбор, перехват, заработанные фолы и т. д.