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Сегодня, 10:00

Главная статистика топ-5 лиг по итогам сезона. Кто больше всех бил по воротам, владел мячом и набирал очков

Опубликована статистика лидеров топ-5 лиг Европы по итогам сезона-2023/24
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Футболисты Харри Кейн, Килиан Мбаппе и Кевин Де Брейне
Харри Кейн, Килиан Мбаппе и Кевин Де Брейне.
Собрали самое интересное.

Сезон-2023/24 завершился во всех топовых лигах — только в серии А осталась одна перенесенная игра между «Аталантой» и «Фиорентиной». Самое время подводить не только общие, но и продвинутые итоги среди игроков и команд. Смотрим, кто был самым лучшим в минувшей кампании.

Статистика команд

Очки за матч

Тут лидер очевидный — так и оставшийся не побежденным в бундеслиге «Байер». Далее с отставанием чемпионы Испании и Италии. А вот английские мастодонты должной стабильности в наборе очков не показали.

Лидеры по набранным очкам в среднем за матч среди клубов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/24

Удары

Немного удивительно, что среди пяти самых бьющих команд Европы всего два чемпиона — «Байер» и «Манчестер Сити». Также в этой пятерке представители всего двух лиг — АПЛ и бундеслиги.

Лидеры по количеству ударов на 90 минут среди клубов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/24

Соотношение голов и ударов в створ

Среди самых эффективных команд чемпионов уже больше, а еще присутствуют одни из главных выскочек европейского сезона — «Жирона» и «Хайденхайм».

Лидеры по соотношению голов и ударов в створ среди клубов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/24

xG

Одна из главных метрик анализа атакующей мощи команд — количество ожидаемых голов. Здесь уже без неожиданностей.

Лидеры по xG среди клубов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/24

Владение мячом

Показатель, который отлично демонстрирует стиль команд. Возможно, присутствием в топ-5 может удивить «Тоттенхэм», если вы не сильно следили за работой Энджа Постекоглу в этом сезоне.

Лидеры по среднему проценту владения мячом среди клубов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/24
Лидеры по забитым и пропущенным мячам среди клубов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/24
Лидеры по желтым и красным карточкам среди клубов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/24

Статистика игроков

Голы на 90 минут

Сезон получился однозначно успешным для нескольких бомбардиров, причем сразу трое забивали больше гола на 90 минут. Для кого-то такая статистика оказалась подтверждением собственного топ-уровня, а для кого-то — прорывом и шансом уйти на повышение.

Лидеры по голам в среднем на 90 минут в топ-5 лигах Европы в сезоне-2023/24

Голевые передачи на 90 минут

Авторы голевых передач временами остаются в тени бомбардиров. Вероятно, это так — посмотрите, сколько внезапных имен в числе самых эффективных ассистентов Европы. Все представители топа провели в этом сезоне минимум 20 игр в своих чемпионатах.

Лидеры по голевым передачам в среднем на 90 минут в топ-5 лигах Европы в сезоне-2023/24

Пропущенные голы в среднем за 90 минут и процент сейвов

Смотрим на лучших вратарей сезона. Чтобы рейтинг был более объективным, берем только голкиперов минимум с 20 матчами в чемпионате.

Лучшие вратари по пропущенным голам в среднем на 90 минут и проценту сейвов в топ-5 лигах Европы

Ключевые передачи

Вероятно, в этом топе самый неожиданный лидер — ведь по итогу сезона он вместе с «Бохумом» едва не вылетел во вторую бундеслигу.

Лидеры по ключевым пасам в топ-5 лигах Европы в сезоне-2023/24

Количество передач в финальную треть

Теперь смотрим, кто лучше всех продвигал мяч в атаку с помощью передач.

Лидеры по передачам в финальную треть в топ-5 лигах Европы в сезоне-2023/24

Действия, приведшие к удару по воротам в среднем за 90 минут (SCA)

Метрика, которая отражает любые действия, повлекшие за собой удар по воротам: пас, продвижение мяча, отбор, перехват, заработанные фолы и т. д.

Лидеры по действиям, приведшим к удару по воротам в топ-5 лигах Европы в сезоне-2023/24
Гарри Кейн
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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