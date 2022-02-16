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Сегодня, 09:15

Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть женскую эстафету 16 февраля

Прогноз на женскую биатлонную эстафету на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Кристина Резцова.
Фото Getty Images

16 февраля в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу пройдет женская эстафета 4x6 км на зимних Олимпийских играх. Начало — в 10.45. Прямую трансляцию гонки покажет телеканал «Россия-1».

Сборная Швеции — фаворит гонки, по мнению аналитического отдела легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на ее победу можно за 1.90, а на попадание в тройку — за 1.17.

Шансы Норвегии на победу оцениваются котировкой 4.00, а на попадание в тройку призеров — 1.55.

Третьим фаворитом женской эстафеты по биатлону считается Франция. Ее успех доступен за 5.00. Сделать ставку на финиш французской сборной с первого по третье место можно за 1.72.

Кристина Резцова. У России нет шансов на медаль? Главные фавориты — Норвегия и Швеция

Успех Германии оценивается коэффициентом 7.00, а ее шансы на медаль — 2.25.

Победа Белоруссии идет за 12.0, а финиш в первой тройке — за 3.20.

Шансы России на победу аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 18.0. Финиш нашей сборной в тройке доступен за 4.50.

При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 18 000 рублей в случае успеха нашей сборной.

Также аналитики букмекерской компании оценили шансы других сборных на победу в гонке — к примеру:

  • Италия — коэффициент 100;

  • Украина — 125;

  • США — 200;

  • Словакия — 500;

  • Китай — 1000;

  • Япония — 2000;

  • Казахстан — 3000.

Кроме того, вы можете поставить на отрыв победителя от второго места.

Тотал больше 20 секунд доступен за 1.85, как и ТМ 20.

Олимпиада
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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