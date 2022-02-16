Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть женскую эстафету 16 февраля

Прогноз на женскую биатлонную эстафету на Олимпиаде-2022

16 февраля в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу пройдет женская эстафета 4x6 км на зимних Олимпийских играх. Начало — в 10.45. Прямую трансляцию гонки покажет телеканал «Россия-1».

Сборная Швеции — фаворит гонки, по мнению аналитического отдела легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на ее победу можно за 1.90, а на попадание в тройку — за 1.17.

Шансы Норвегии на победу оцениваются котировкой 4.00, а на попадание в тройку призеров — 1.55.

Третьим фаворитом женской эстафеты по биатлону считается Франция. Ее успех доступен за 5.00. Сделать ставку на финиш французской сборной с первого по третье место можно за 1.72.

Успех Германии оценивается коэффициентом 7.00, а ее шансы на медаль — 2.25.

Победа Белоруссии идет за 12.0, а финиш в первой тройке — за 3.20.

Шансы России на победу аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 18.0. Финиш нашей сборной в тройке доступен за 4.50.

При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 18 000 рублей в случае успеха нашей сборной.

Также аналитики букмекерской компании оценили шансы других сборных на победу в гонке — к примеру:

Италия — коэффициент 100 ;

Украина — 125 ;

США — 200 ;

Словакия — 500 ;

Китай — 1000 ;

Япония — 2000 ;

Казахстан — 3000.

Кроме того, вы можете поставить на отрыв победителя от второго места.

Тотал больше 20 секунд доступен за 1.85, как и ТМ 20.