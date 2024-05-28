Тольятти впервые в истории в шаге от РПЛ. «Акрону» осталось дожать поплывший «Урал»
29 мая в первом переходном матче чемпионата России встретятся «Урал» и «Акрон». Игра на «Екатеринбург Арене» начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ и» «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline стартует с 16:35 мск.
Коэффициенты букмекеров на переходный матч РПЛ «Урал» — «Акрон» 29 мая 2024 года
Эксперты букмекерской компании Winline верят в хозяев. На успех екатеринбуржцев предложили коэффициент 1.90, вероятность исхода — около 51%. Ничья идет за 3.55 (27%), триумф тольяттинцев — за 4.30 (22%).
Выход «Акрона» в премьер-лигу оценен за 2.35. На то, что место сохранит «Урал», дали 1.63.
Тотал больше 2.5 мяча представили за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен голами доступен за 1.96, обратный рынок получил котировку 1.83.
Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Урала» со счетом 1:0. На этот исход можно поставить за 5.40.
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«Урал» — «Акрон»: прогноз и анализ переходного матча РПЛ 29 мая 2024 года
Екатеринбуржцы финишировали в премьер-лиге на 14-м месте. Команда Виктора Гончаренко показала вялые результаты: забила 30 мячей (хуже только два клуба) и пропустила 46 (снова третьи с конца). Разница мячей (-16) печальнее только у «Пари НН» (-22).
В весенней части сезона «Урал» провел 15 встреч во всех турнирах и выиграл всего три раза. От «шмелей» пострадали «Динамо» (1:2) и «Балтика» (1:2). Москвичи недосчитались этих баллов в последнем золотом туре, а триумф над прямым конкурентом спас оранжево-черных от прямого вылета.
Финишная прямая у парней Гончаренко тоже получилась неплохая — победа и три ничьих. Но поражение от ЦСКА в последнем туре вынудило «Урал» сыграть в стыках. В Кубке России «Урал» дошел на полуфинала Пути регионов, где уступил «Ростову» (1:3).
Самый результативный игрок екатеринбуржцев — Алексей Каштанов (8+3 во всех турнирах). Второй по гол+пас — Андрей Егорычев (6+4).
«Акрон» провел великолепный сезон в первой лиге. Команда Заура Тадеева взяла бронзу, попала в тройку по количеству побед (17), в четверку — по забитым голам (48) и стала третьей с конца по пропущенным (26). У тольяттинцев лучшая разница мячей в лиге наряду с «Родиной» (по 22).
«Акрон» до последнего претендовал на прямое попадание в РПЛ — отставание от второго места составило всего два балла. Успеху помешали два поражения в предпоследних турах — от «Шинника» (0:1) и прямого конкурента, тульского «Арсенала» (0:1).
В середине сезона тольяттинский клуб сменил тренера — Тадеев принял команду вместо уволенного Евгения Калешина, который в прошлом розыгрыше Кубка России вывел команду в финал Пути регионов. Вероятно, с ним волжане могли выступить успешнее, но теперь главная задача — выйти в РПЛ.
В нынешней кубковой кампании «Акрон» остановился в шестом раунде, пропустив вперед «Волгарь» (0:1).
Лучший игрок команды Тадеева — Абу-Саид Эльдарушев, который набрал 10+2 в гол+пас. На втором месте Андрес Понсе (7+2), а закрывает тройку Константин Савичев (4+5).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Урал» — «Акрон»
«Урал» лишился Сильвие Бегича из-за перебора карточек, а Артема Мамина — из-за мышечной травмы.
У «Акрона» полный ростер без потерь.
«Урал» — «Акрон»: статистика личных встреч
Команды не встречались в официальных матчах, но провели два товарищеских. В 2021-м победил «Урал» (0:1), в 2022 была зафиксирована ничья (2:2).
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Акрон»
«Акрон» демонстрирует веселый и результативный футбол и много забивает. Но в выездных встречах регулярно пропускает — только в двух из семи гостевых поединков тольяттницы сохранили ворота сухими. Это сыграет в пользу «Урала», который хоть и отличается с трудом, но хорошо показал себя в матчах навылет в Кубке России. Тем не менее команды вряд ли оформят больше двух голов: «Акрон» захочет решить противостояние в домашнем матче, а «Урал» просто не сможет.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4