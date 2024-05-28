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Тольятти впервые в истории в шаге от РПЛ. «Акрону» осталось дожать поплывший «Урал»

Прогноз и ставка на переходный матч РПЛ «Урал» — «Акрон» 29 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Акрон».
Фото Официальная страница ФК «Акрон» ВКонтакте, Соцсети
Виктор Гончаренко («Урал»).
Фото Global Look Press
ФК «Акрон».
Фото Официальная страница ФК «Акрон» ВКонтакте, Соцсети
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Команда Виктора Гончаренко — одна из худших в РПЛ по забитым и пропущенным.

29 мая в первом переходном матче чемпионата России встретятся «Урал» и «Акрон». Игра на «Екатеринбург Арене» начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ и» «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline стартует с 16:35 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
29 мая, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Акрон

Коэффициенты букмекеров на переходный матч РПЛ «Урал» — «Акрон» 29 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в хозяев. На успех екатеринбуржцев предложили коэффициент 1.90, вероятность исхода — около 51%. Ничья идет за 3.55 (27%), триумф тольяттинцев — за 4.30 (22%).

Выход «Акрона» в премьер-лигу оценен за 2.35. На то, что место сохранит «Урал», дали 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча представили за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен голами доступен за 1.96, обратный рынок получил котировку 1.83.

Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Урала» со счетом 1:0. На этот исход можно поставить за 5.40.

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«Урал» — «Акрон»: прогноз и анализ переходного матча РПЛ 29 мая 2024 года

Екатеринбуржцы финишировали в премьер-лиге на 14-м месте. Команда Виктора Гончаренко показала вялые результаты: забила 30 мячей (хуже только два клуба) и пропустила 46 (снова третьи с конца). Разница мячей (-16) печальнее только у «Пари НН» (-22).

В весенней части сезона «Урал» провел 15 встреч во всех турнирах и выиграл всего три раза. От «шмелей» пострадали «Динамо» (1:2) и «Балтика» (1:2). Москвичи недосчитались этих баллов в последнем золотом туре, а триумф над прямым конкурентом спас оранжево-черных от прямого вылета.

Финишная прямая у парней Гончаренко тоже получилась неплохая — победа и три ничьих. Но поражение от ЦСКА в последнем туре вынудило «Урал» сыграть в стыках. В Кубке России «Урал» дошел на полуфинала Пути регионов, где уступил «Ростову» (1:3).

Виктор Гончаренко («Урал»).
Фото Global Look Press

Самый результативный игрок екатеринбуржцев — Алексей Каштанов (8+3 во всех турнирах). Второй по гол+пас — Андрей Егорычев (6+4).

«Акрон» провел великолепный сезон в первой лиге. Команда Заура Тадеева взяла бронзу, попала в тройку по количеству побед (17), в четверку — по забитым голам (48) и стала третьей с конца по пропущенным (26). У тольяттинцев лучшая разница мячей в лиге наряду с «Родиной» (по 22).

«Акрон» до последнего претендовал на прямое попадание в РПЛ — отставание от второго места составило всего два балла. Успеху помешали два поражения в предпоследних турах — от «Шинника» (0:1) и прямого конкурента, тульского «Арсенала» (0:1).

В середине сезона тольяттинский клуб сменил тренера — Тадеев принял команду вместо уволенного Евгения Калешина, который в прошлом розыгрыше Кубка России вывел команду в финал Пути регионов. Вероятно, с ним волжане могли выступить успешнее, но теперь главная задача — выйти в РПЛ.

ФК «Акрон».
Фото Официальная страница ФК «Акрон» ВКонтакте, Соцсети

В нынешней кубковой кампании «Акрон» остановился в шестом раунде, пропустив вперед «Волгарь» (0:1).

Лучший игрок команды Тадеева — Абу-Саид Эльдарушев, который набрал 10+2 в гол+пас. На втором месте Андрес Понсе (7+2), а закрывает тройку Константин Савичев (4+5).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Урал» — «Акрон»

«Урал» лишился Сильвие Бегича из-за перебора карточек, а Артема Мамина — из-за мышечной травмы.

У «Акрона» полный ростер без потерь.

«Урал» — «Акрон»: статистика личных встреч

Команды не встречались в официальных матчах, но провели два товарищеских. В 2021-м победил «Урал» (0:1), в 2022 была зафиксирована ничья (2:2).

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Акрон»

«Акрон» демонстрирует веселый и результативный футбол и много забивает. Но в выездных встречах регулярно пропускает — только в двух из семи гостевых поединков тольяттницы сохранили ворота сухими. Это сыграет в пользу «Урала», который хоть и отличается с трудом, но хорошо показал себя в матчах навылет в Кубке России. Тем не менее команды вряд ли оформят больше двух голов: «Акрон» захочет решить противостояние в домашнем матче, а «Урал» просто не сможет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.20.

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Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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