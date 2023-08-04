4 августа в четвертьфинале турнира в Вашингтоне сыграют россиянка Людмила Самсонова и украинка Марта Костюк. Игра начнется не ранее 21.45 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу действующей чемпионки.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Самсонову фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность исхода — приблизительно 65%. Успех Костюк доступен за 2.48 (35%).

Ставка в 1000 рублей на украинку в случае ее триумфа принесет выплату в 2480 рублей, а чистая прибыль составит 1480.

Эксперты считают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу Самсоновой. Такой результат оценен в 2.25.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:

тотал больше 20.5 гейма идет за 1.67 , ТМ 20.5 — за 2.18 ;

ТБ 21.5 — за 1.84 , ТМ 21.5 — за 1.96 .

Успех россиянки с форой (-2.5) предложено взять за 1.82, Ф2(+2.5) — за 1.98.

Будет ли тай-брейк в матче? В случае ставки на 13-й гейм в одном из сетов сумма увеличится в 3.01 раза.

Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Марта Костюк

Самсонова — действующая победительница турнира в Вашингтоне. Ее винстрик здесь с учетом этого сезона составляет уже семь матчей, и только в двух из них она отдала сет. С Костюк у нее тоже отличная статистика — 2:0. Причем обе встречи состоялись в 2020-м, когда Людмила еще была далека от топ-20.

Учитывая форму россиянки, а также тот факт, что свой матч второго круга она провела значительно раньше, чем Костюк, Самсонова должна быть свежее. И это позволит ей победить комфортно.

Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой с форой (-1.5) за 1.66.

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