Людмила Самсонова — Марта Костюк: действующая победительница турнира останется в игре
4 августа в четвертьфинале турнира в Вашингтоне сыграют россиянка Людмила Самсонова и украинка Марта Костюк. Игра начнется не ранее 21.45 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу действующей чемпионки.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Самсонову фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность исхода — приблизительно 65%. Успех Костюк доступен за 2.48 (35%).
Ставка в 1000 рублей на украинку в случае ее триумфа принесет выплату в 2480 рублей, а чистая прибыль составит 1480.
Эксперты считают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу Самсоновой. Такой результат оценен в 2.25.
Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:
Успех россиянки с форой (-2.5) предложено взять за 1.82, Ф2(+2.5) — за 1.98.
Будет ли тай-брейк в матче? В случае ставки на 13-й гейм в одном из сетов сумма увеличится в 3.01 раза.
Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Марта Костюк
Самсонова — действующая победительница турнира в Вашингтоне. Ее винстрик здесь с учетом этого сезона составляет уже семь матчей, и только в двух из них она отдала сет. С Костюк у нее тоже отличная статистика — 2:0. Причем обе встречи состоялись в 2020-м, когда Людмила еще была далека от топ-20.
Учитывая форму россиянки, а также тот факт, что свой матч второго круга она провела значительно раньше, чем Костюк, Самсонова должна быть свежее. И это позволит ей победить комфортно.
Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой с форой (-1.5) за 1.66.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0