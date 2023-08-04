ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 5 августа 2023 года
5 августа в одном из топ-матчей третьего тура чемпионата России ЦСКА сразится с «Локомотивом». Московское дерби состоится на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что встреча двух московских команд останется за армейцами. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.11, вероятность этого исхода — около 47%. Ничья идет за 3.78 (24%), успех «Локомотива» — за 3.38 (29%).
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ЦСКА выиграл у «Локо» только три из десяти последних официальных матчей. Вариант Х2 идет за 1.76.
Будет ли забито в этой встрече больше двух мячей? ТБ 2.5 доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.07.
На то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, котировка — 1.68. Противоположный результат оценен в 2.18.
Красно-зеленые забили более одного мяча во всех трех играх в начале сезона, а ЦСКА в двух из трех пропустил два гола. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.70, ИТБ2 (1) — за 1.76.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, выглядит следующим образом — ничья 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»
Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне — в трех играх на старте сезона пропустили по четыре мяча. Причем «Локомотив» не провел ни одного «сухого» матча, а ЦСКА зарубился на ноль только с «Оренбургом», играя в большинстве.
Что касается нападения, то тут у клубов полный порядок. У красно-зеленых в огне Дзюба, Изидор, Тикнизян, Пиняев и остальные. В ЦСКА зажигает Чалов (оформил дубль против «Ахмата»), на подхвате Заболотный. Стоит ожидать результативной игры с голами в обе стороны.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0