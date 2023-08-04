4 августа в третьем туре чемпионата России лидер таблицы «Краснодар» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Игру на стадионе «Краснодар» обслужит судейская бригада Артема Любимова. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «быков» больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.64, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш «Нижнего» предложили с котировкой 5.59 (18%). Ничья доступна за 4.09 (24%).

Гости еще не познали вкус побед в новом розыгрыше РПЛ: уступили «Зениту» (0:2) и поделили очки с «Уралом» (0:0). Считаете, что коллектив Сергея Юрана преподнесет сюрприз и добьется успеха на стадионе «Краснодар»? Ставка в 1000 рублей на «НН» в случае удачного исхода принесет 5590 рублей.

Виктория черно-зеленых с форой (-1) идет за 2.08. Если верите, что нижегородцы навяжут борьбу лидеру чемпионата, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.79.

Лишь в одной из пяти последних официальных встреч соперники обменялись меткими выстрелами. «Обе забьют» дали за 2.02, обратный вариант — за 1.79.

Прошлый поединок оппонентов на стадионе «Краснодар» завершился результативной победой южан (3:1). Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.99, ТМ 2.5 — за 1.86.

«Нижний» еще ни разу не отличился в нынешнем сезоне премьер-лиги. Сыграть на то, что гости не пробьют Матвея Сафонова, можно за 2.14.

В двух первых турах РПЛ парни Владимира Ивича оформили пять голов. Индивидуальный тотал «быков» больше 1.5 точного удара представлен за 1.99.

Два из трех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу «сухой» виктории черно-зеленых:

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