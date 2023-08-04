Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

4 августа, 23:15

«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 5 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 5 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Global Look Press

5 августа «Ростов» Валерия Карпина в третьем туре чемпионата России сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Крылья» фаворитом встречи. На победу команды из Самары можно поставить с коэффициентом 2.42, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.43 (26%), успех «Ростова» — за 3.03 (33%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3030 рублей, а чистая прибыль составит 2030 рублей.

Вариант «Ростов» не проиграет» идет за 1.59. Три последние встречи остались как раз за южанами.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 — в 1.83. В трех из четырех предыдущих играх между командами состоялся «верх».

Обмен голами предложено оформить за 1.79, противоположный исход — за 2.01.

«Ростов» открыл счет в четырех последних матчах с самарцами. На то, что это произойдет снова, котировка — 2.18. Условие, при котором первыми отличатся хозяева, коэффициент — 1.92, на отсутствие голов — 8.25.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.80.

 
Александр Соболев. «Рубин» идет без побед на старте сезона. А тут еще «Спартак» с вернувшимися Соболевым и Мединой

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Ростов»

«Ростов» крайне бодро выглядит на старте сезона — набрал четыре очка в РПЛ и победил «Рубин» в матче Кубка России. А вот «Крылья» не так стабильны: после победы над «Ахматом» неожиданно проиграли «Балтике» в Кубке, а затем ушли с 1:3 против «Динамо».

При этом, как можно заметить из результатов, матчи самарцев получаются очень веселыми. Очные встречи команд также зачастую получаются результативными: в трех из четырех прошел «верх».

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 2.06.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

 

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
0
Читайте также
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Людмила Самсонова — Марта Костюк: действующая победительница турнира останется в игре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости