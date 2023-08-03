«Рубин» идет без побед на старте сезона. А тут еще «Спартак» с вернувшимися Соболевым и Мединой
5 августа в третьем туре чемпионата России московский «Спартак» схлестнется с казанским «Рубином». Встреча команд состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует с 17.25 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукуляк.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ больше верит в «Спартак». На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.08, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех «Рубина» — за близкие 3.40 (27%).
Верите, что казанцы сдержат разогнавшуюся команду Абаскаля? Вариант 1Х предложен за 1.75.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.05. В трех играх «Спартака» на старте сезона был зафиксирован «верх».
Если считаете, что соперники обменяются голами, тогда возьмите условие «обе забьют» за 1.65. В пяти из шести последних игр с участием команд мячи были забиты в те и другие ворота.
На два и более гола в исполнении «Спартака» можно поставить за 1.98. Москвичи результативно провели четыре предыдущие игры.
Эксперты предполагают, что игра завершится вничью. На счет 1:1 выставлена котировка 7.50.
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«Рубин» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 3-го тура РПЛ 5 августа 2023 года
Уже по итогам трех матчей можно сказать, что «Рубин» не слишком удачно вернулся во вселенную РПЛ. Хотя казанцы впечатляюще сыграли в Черкизове и были близки к тому, чтобы набрать три очка с «Локомотивом», гол Изидора на 88-й минуте будто вогнал их в ступор. После этого команда Рашида Рахимова оступилась в FONBET Кубке России, проиграв «Ростову» (0:1), а еще через четыре дня не справилась с «Оренбургом» (1:1). Причем «Рубин» снова вел в счете перед заключительной 15-минуткой, но вновь не сумел засушить игру.
Солируют в коллективе из Казани пока только иностранцы — три мяча на двоих забили Джоэль Фамейе и Мирлинд Даку. У «Спартака» же лидеры гонки бомбардиров пока крайне неожиданные — по два мяча на счету левого защитника Данилы Хлусевича и новичка Тео Бонгонда. Полузащитник из Конго вообще принес команде уже четыре очка, забив победный гол в матче РПЛ с «Балтикой» (2:1) и один из двух во встрече против «Краснодара» в FONBET Кубке России (2:1). А вот дубль Хлусевича способствовал камбэку красно-белых в триллере первого тура с «Оренбургом» (3:2).
Хотя «Спартак» неважно смотрелся в предсезонных играх, сейчас команда выглядит очень недурно. Приличная коллективная игра в комбинации с бенефисом отдельных футболистов позволила москвичам на пару с «Краснодаром» лидировать в РПЛ и занять верхнюю строчку в Кубке страны. Учитывая, что после дисквалификации в строй вернулся Соболев, а еще готов помочь купленный у ЦСКА Медина (еще держим в уме Николсона), спартаковцы будут еще более грозной силой. Благо потеря всего одна — травмированный Тавареш.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Спартак»
В чемпионате «Спартак» идет с небольшим опережением графика результативности — пока красно-белые наиграли на четыре гола при пяти забитых. Однако мощная линия нападения во главе с Промесом и классно вписавшимся в команду Бонгондой готова подтверждать статистические выкладки и забивать много — ресурсы для этого явно есть.
С учетом товарищеских матчей «Рубин» пропустил в семи играх подряд. Проблема с линией обороны сейчас наиболее остра для Рашида Рахимова, потому что соперники пусть забивают и немного, но делают это в каждом матче. Значит, сбои случаются. Неудивительно, если они произойдут и во встрече со «Спартаком».
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0