10 августа Даниил Медведев сразится с итальянцем Лоренцо Музетти за право сыграть в четвертьфинале «мастерса» в Торонто. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безоговорочным фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Музетти котируется за 4.52 (18%).

Ставка в 1000 рублей на итальянца в случае его сенсационного триумфа принесет выплату в 4520 рублей, а чистая прибыль составит 3520 рублей.

Счет 2:0 в пользу российского теннисиста предложено взять за невысокие 1.62. Из десяти последних матчей на харде в трехсетовом формате Даниил проиграл сет только в трех.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.90, ТМ 20.5 — за близкие 1.93.

Верите, что Медведев победит с запасом? Взять его викторию с форой (-4.5) гейма можно за 1.78, а Ф1(+4.5) в таком случае котируется за 2.07.

На то, что Музетти возьмет партию в этой встрече, коэффициент — 2.21. В пяти играх на харде в этом сезоне Лоренцо потерпел три поражения, в двух случаях не выиграв ни сета.

Будет ли в матче пять и более брейков? Такое условие доступно за 1.72, на четыре и менее — 2.00.

Тай-брейк предложено взять за 3.08, его отсутствие — за 1.34.

Прогноз и ставка на матч Лоренцо Музетти — Даниил Медведев

Даниил начал поход за очередным титулом на харде с убедительной победы над другим итальянцем Маттео Арнальди. Встреча завершилась в двух сетах (6:2, 7:5) и менее чем за полтора часа. Для Медведева этот успех стал 29-м на турнирах ATP на харде в этом сезоне при всего двух поражениях — он уступил лишь Джоковичу в Аделаиде и Алькарасу в Индиан-Уэллсе.

У Музетти соотношение побед и неудач значительно слабее: всего два выигрыша и два вылета в первом же раунде. Оба раза сильнее соперников итальянец оказал в Торонто — здесь он прошел Нишиоку и Коккинакиса. Причем с австралийцем мучился почти три часа, завершив матч значительно позже Медведева.

Вряд ли Лоренцо успеет полностью восстановиться к баталии с Медведевым, который еще и превосходит его по всем показателям на этом покрытии. Думаю, Даниил без проблем пройдет в четвертьфинал турнира.

Рекомендуемая ставка: 2:0 в пользу Медведева за 1.62.

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