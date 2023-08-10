Лоренцо Музетти — Даниил Медведев: россиянин одержит юбилейную победу на харде
10 августа Даниил Медведев сразится с итальянцем Лоренцо Музетти за право сыграть в четвертьфинале «мастерса» в Торонто. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не встречались.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безоговорочным фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Музетти котируется за 4.52 (18%).
Ставка в 1000 рублей на итальянца в случае его сенсационного триумфа принесет выплату в 4520 рублей, а чистая прибыль составит 3520 рублей.
Счет 2:0 в пользу российского теннисиста предложено взять за невысокие 1.62. Из десяти последних матчей на харде в трехсетовом формате Даниил проиграл сет только в трех.
Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.90, ТМ 20.5 — за близкие 1.93.
Верите, что Медведев победит с запасом? Взять его викторию с форой (-4.5) гейма можно за 1.78, а Ф1(+4.5) в таком случае котируется за 2.07.
На то, что Музетти возьмет партию в этой встрече, коэффициент — 2.21. В пяти играх на харде в этом сезоне Лоренцо потерпел три поражения, в двух случаях не выиграв ни сета.
Будет ли в матче пять и более брейков? Такое условие доступно за 1.72, на четыре и менее — 2.00.
Тай-брейк предложено взять за 3.08, его отсутствие — за 1.34.
Прогноз и ставка на матч Лоренцо Музетти — Даниил Медведев
Даниил начал поход за очередным титулом на харде с убедительной победы над другим итальянцем Маттео Арнальди. Встреча завершилась в двух сетах (6:2, 7:5) и менее чем за полтора часа. Для Медведева этот успех стал 29-м на турнирах ATP на харде в этом сезоне при всего двух поражениях — он уступил лишь Джоковичу в Аделаиде и Алькарасу в Индиан-Уэллсе.
У Музетти соотношение побед и неудач значительно слабее: всего два выигрыша и два вылета в первом же раунде. Оба раза сильнее соперников итальянец оказал в Торонто — здесь он прошел Нишиоку и Коккинакиса. Причем с австралийцем мучился почти три часа, завершив матч значительно позже Медведева.
Вряд ли Лоренцо успеет полностью восстановиться к баталии с Медведевым, который еще и превосходит его по всем показателям на этом покрытии. Думаю, Даниил без проблем пройдет в четвертьфинал турнира.
Рекомендуемая ставка: 2:0 в пользу Медведева за 1.62.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0