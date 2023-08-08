«Локомотив» и «Ростов» принесли клиенту ФОНБЕТ почти миллион рублей. Он взял необычное условие

Москвичи и ростовчане выиграли с огромным запасом.

В минувшие выходные в чемпионате России по футболу состоялись матчи третьего тура. В одном из них «Локомотив» сразился с ЦСКА, а в другом «Крылья Советов» боролись с «Ростовом». В обеих встречах преимущество хозяев было подавляющим: армейцы победили 4:1, а самарцы еще крупнее — 5:1. Однако клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку вовсе не на исход матчей, а взял более непредсказуемое условие — выигрыш гостей по угловым. Он объединил обе игры в экспресс и поставил 90 000 рублей под коэффициент 10.97. Его выигрыш составил 987 300 рублей.

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Победный купон выглядит следующим образом:

«Крылья Советов» — «Ростов», П2 по угловым за 2.85 (итог — 1:13);

ЦСКА — «Локомотив», П2 по угловым за 3.85 (итог — 3:8).

Общий коэффициент: 2.85 х 3.85 = 10.97.

Ход матчей предопределил победу игрока

Первый из двух матчей состоялся в Самаре. «Крылья» шли небольшими фаворитами домашней игры, но вряд ли кто-то ожидал от них победы, тем более настолько разгромной. «Ростов» за неделю до этого выжил в битве с «Зенитом» (1:1), а тут вдруг получил 1:5 — ранее самым крупным успехом самарцев в играх с южанами были 3:0.

Сам матч развивался как нельзя лучше для автора экспресса. Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте, вынудив соперника играть первым номером. В результате еще в первом тайме команда Карпина заработала семь угловых против одного у конкурента. Однако существенных дивидендов это не принесло — «Крылья» повели 3:1. Во второй половине «Ростов» продолжил активное наступление и получил право еще на шесть корнеров, но розыгрыши стандартов в этот день совсем не работали. Итог: 13:1 в пользу гостей по угловым, но 5:1 по забитым мячам в пользу самарцев.

В другом матче «Локомотив» бодался с ЦСКА, и там тоже ход игры намекал на большое количество стандартов у ворот Акинфеева, ведь армейцы повели 2:0 к 31-й минуте. Причем к тому моменту красно-зеленые уже вели по угловым, а к концу тайма лишь нарастили преимущество до 4:1.

Во второй части игры хозяева забили первыми и сделали счет 3:0, а значит, «Локо» ничего не оставалось, кроме как агрессивно налегать на чужие ворота. Результатом стал один отыгранный мяч (правда, ЦСКА чуть позже восстановил разницу в три гола) и четыре новых угловых. Суммарно гости подали восемь корнеров, а их соперники — три. Клиенту ФОНБЕТ такой результат очень помог — 90 000 тысяч мигом превратились почти в миллион.