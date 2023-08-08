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8 августа, 23:55

«Локомотив» и «Ростов» принесли клиенту ФОНБЕТ почти миллион рублей. Он взял необычное условие

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Игроки ЦСКА и «Локомотива» на угловом.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Москвичи и ростовчане выиграли с огромным запасом.

В минувшие выходные в чемпионате России по футболу состоялись матчи третьего тура. В одном из них «Локомотив» сразился с ЦСКА, а в другом «Крылья Советов» боролись с «Ростовом». В обеих встречах преимущество хозяев было подавляющим: армейцы победили 4:1, а самарцы еще крупнее — 5:1. Однако клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку вовсе не на исход матчей, а взял более непредсказуемое условие — выигрыш гостей по угловым. Он объединил обе игры в экспресс и поставил 90 000 рублей под коэффициент 10.97. Его выигрыш составил 987 300 рублей.

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Победный купон выглядит следующим образом:

  • «Крылья Советов» — «Ростов», П2 по угловым за 2.85 (итог — 1:13);

  • ЦСКА — «Локомотив», П2 по угловым за 3.85 (итог — 3:8).

Общий коэффициент: 2.85 х 3.85 = 10.97.

Ход матчей предопределил победу игрока

Первый из двух матчей состоялся в Самаре. «Крылья» шли небольшими фаворитами домашней игры, но вряд ли кто-то ожидал от них победы, тем более настолько разгромной. «Ростов» за неделю до этого выжил в битве с «Зенитом» (1:1), а тут вдруг получил 1:5 — ранее самым крупным успехом самарцев в играх с южанами были 3:0.

Сам матч развивался как нельзя лучше для автора экспресса. Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте, вынудив соперника играть первым номером. В результате еще в первом тайме команда Карпина заработала семь угловых против одного у конкурента. Однако существенных дивидендов это не принесло — «Крылья» повели 3:1. Во второй половине «Ростов» продолжил активное наступление и получил право еще на шесть корнеров, но розыгрыши стандартов в этот день совсем не работали. Итог: 13:1 в пользу гостей по угловым, но 5:1 по забитым мячам в пользу самарцев.

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В другом матче «Локомотив» бодался с ЦСКА, и там тоже ход игры намекал на большое количество стандартов у ворот Акинфеева, ведь армейцы повели 2:0 к 31-й минуте. Причем к тому моменту красно-зеленые уже вели по угловым, а к концу тайма лишь нарастили преимущество до 4:1.

Во второй части игры хозяева забили первыми и сделали счет 3:0, а значит, «Локо» ничего не оставалось, кроме как агрессивно налегать на чужие ворота. Результатом стал один отыгранный мяч (правда, ЦСКА чуть позже восстановил разницу в три гола) и четыре новых угловых. Суммарно гости подали восемь корнеров, а их соперники — три. Клиенту ФОНБЕТ такой результат очень помог — 90 000 тысяч мигом превратились почти в миллион.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Итоги IEM Cologne 2023 в PARI: игрок продал ставку перед поражением NaVi и выиграл более 3 млн рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
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Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Пари Нижний Новгород

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Марат Быстров

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Ахмат

 2 1 0
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