Мари Боузкова — Дарья Касаткина: прогноз на матч WTA Монреаль 10 августа 2023 года
10 августа одна из двух оставшихся в сетке представительниц России Дарья Касаткина сыграет с чешкой Мари Боузковой. Встреча третьего круга турнира в Монреале начнется не ранее 20.30 по московскому времени, в России она показана не будет. В личном противостоянии впереди Касаткина — 2:0.
Также Дарья является фаворитом предстоящей встречи. В букмекерской компании Olimpbet на ее победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность такого исхода — примерно 64%. Успех Боузковой доступен за 2.50 (36%).
Считаете, что чешка пройдет дальше? Ставка в 1000 рублей на ее триумф принесет 2500 рублей.
Правда, эксперты убеждены, что матч вовсе завершится «сухим» выигрышем Касаткиной со счетом 2:0 за 2.20.
На то, что Боузкова возьмет хотя бы партию, можно поставить за 1.62.
Если предполагаете, что Дарья вновь победит с запасом, возьмите Ф2(-3.5) по геймам за 1.95. Ф1(+3.5) доступна за 1.88.
Три партии в матче оценены в 2.40, два — в 1.50. Две предыдущие встречи между девушками были трехсетовыми.
Общий тотал геймов больше 20.5 предложено взять за 1.83, ТМ 20.5 — за 2.01.
Прогноз и ставка на матч Мари Боузкова — Дарья Касаткина
Касаткина очень нестабильна на харде в этом сезоне: из 18 матчей она выиграла ровно половину. Впрочем, проигрывала Дарья в основном девушкам посильнее или более-менее равным по классу, как, например, Хаддад Майя или Барбора Крейчикова. На этом турнире она впервые с января выиграла два матча подряд на харде, одолев Мертенс и Блинкову, причем обеих в двух сетах.
Игра Касаткиной в Монреале предполагает ждать от нее выхода в четвертьфинал. Тем более Боузкова также по сезону не блещет стабильностью. Чешка ни на одном покрытии не дошла даже до 1/4, а в 1/8 была всего пару раз. Можно в каком-то смысле назвать для нее этот турнир прорывом, однако победа над Дэй и тяжелый успех во встрече с Гарсией об этом вряд ли говорят.
В личном противостоянии Касаткина впереди 2:0, причем оба раза она выиграла на харде. Думается, в этот раз результат не будет другим.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0