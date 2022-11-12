12 ноября в московском дерби встретятся «Локомотив» и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени на стадионе «РЖД Арена», в прямом эфире насладиться зрелищем можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск. Рассудит команды Владимир Москалев.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на победу «Спартака» можно за 1.82, это примерно 54% вероятности исхода. Успех «Локомотива» и ничья идут за одинаковый коэффициент 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на красно-зеленых в случае успеха выплата составит 4200 рублей.

Если считаете, что «Локо» не оступится на родной арене, оформите ставку за 2.05.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.20, Ф2(0) — за 1.38.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.74.

В пяти последних матчах между командами вариант «обе забьют» прошел всего два раза. Взять обмен голами можно за 1.70, обратный исход — за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.20;

• 1:0 в пользу «Спартака» — за 7.90;

• 2:1 — за 7.90.