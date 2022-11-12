В игре 17-го тура РПЛ лидирующий «Зенит» встретится с одним из главных аутсайдеров чемпионата — «Торпедо». Матч пройдет 12 ноября на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 16.30 мск. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей огромными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.15, что составляет примерно 87% вероятности. Успех автозаводцев предложен с фантастической котировкой 20.0 (4%), ничья идет за меньшие 8.60 (9%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш петербуржцев при благополучном исходе принесет 1150 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество «Зенита»:

• разгром 4:0 идет за 5.40;

• победа 2:0 — за 5.80;

• 3:0 — за 6.10.

Команда Сергея Семака — самая результативная в РПЛ: за 16 матчей забила уже 45 голов. В среднем за игру «Зенит» оформляет 2.8 мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола оценен в 1.76, ИТМ2 (2.5) — в 2.07.

«Торпедо» забило меньше всех в лиге — лишь семь мячей за те же 16 туров. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 7.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.10.

Общий тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.14, ТМ 3.5 — за 1.71.

Рынок на голы от обеих команд предложен за 2.38, «обе забьют — нет» идет за 1.58.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года

Команда Семака уверенно лидирует в чемпионате и показывает самую результативную игру в лиге. Петербуржцы забивают в среднем 2.8 гола за матч, а в семи из 16 туров заколачивали минимум три мяча. «Торпедо» же почти не отличается (семь мячей за 16 игр) и немало пропускает — в среднем 1.8 гола за игру. Автозаводцы не могут отличиться в РПЛ на протяжении пяти туров, в которых однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.76.