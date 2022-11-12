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12 ноября, 15:15

«Торпедо» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Global Look Press

В игре 17-го тура РПЛ лидирующий «Зенит» встретится с одним из главных аутсайдеров чемпионата — «Торпедо». Матч пройдет 12 ноября на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 16.30 мск. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:2
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей огромными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.15, что составляет примерно 87% вероятности. Успех автозаводцев предложен с фантастической котировкой 20.0 (4%), ничья идет за меньшие 8.60 (9%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш петербуржцев при благополучном исходе принесет 1150 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество «Зенита»:

• разгром 4:0 идет за 5.40;

• победа 2:0 — за 5.80;

• 3:0 — за 6.10.

Команда Сергея Семака — самая результативная в РПЛ: за 16 матчей забила уже 45 голов. В среднем за игру «Зенит» оформляет 2.8 мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола оценен в 1.76, ИТМ2 (2.5) — в 2.07.

«Торпедо» забило меньше всех в лиге — лишь семь мячей за те же 16 туров. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 7.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.10.

Общий тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.14, ТМ 3.5 — за 1.71.

Рынок на голы от обеих команд предложен за 2.38, «обе забьют — нет» идет за 1.58.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года

Команда Семака уверенно лидирует в чемпионате и показывает самую результативную игру в лиге. Петербуржцы забивают в среднем 2.8 гола за матч, а в семи из 16 туров заколачивали минимум три мяча. «Торпедо» же почти не отличается (семь мячей за 16 игр) и немало пропускает — в среднем 1.8 гола за игру. Автозаводцы не могут отличиться в РПЛ на протяжении пяти туров, в которых однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.76.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
2
1
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«Торпедо» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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