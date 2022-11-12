«Торпедо» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2022 года
В игре 17-го тура РПЛ лидирующий «Зенит» встретится с одним из главных аутсайдеров чемпионата — «Торпедо». Матч пройдет 12 ноября на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 16.30 мск. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей огромными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.15, что составляет примерно 87% вероятности. Успех автозаводцев предложен с фантастической котировкой 20.0 (4%), ничья идет за меньшие 8.60 (9%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш петербуржцев при благополучном исходе принесет 1150 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество «Зенита»:
• разгром 4:0 идет за 5.40;
• победа 2:0 — за 5.80;
• 3:0 — за 6.10.
Команда Сергея Семака — самая результативная в РПЛ: за 16 матчей забила уже 45 голов. В среднем за игру «Зенит» оформляет 2.8 мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола оценен в 1.76, ИТМ2 (2.5) — в 2.07.
«Торпедо» забило меньше всех в лиге — лишь семь мячей за те же 16 туров. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 7.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.10.
Общий тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.14, ТМ 3.5 — за 1.71.
Рынок на голы от обеих команд предложен за 2.38, «обе забьют — нет» идет за 1.58.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года
Команда Семака уверенно лидирует в чемпионате и показывает самую результативную игру в лиге. Петербуржцы забивают в среднем 2.8 гола за матч, а в семи из 16 туров заколачивали минимум три мяча. «Торпедо» же почти не отличается (семь мячей за 16 игр) и немало пропускает — в среднем 1.8 гола за игру. Автозаводцы не могут отличиться в РПЛ на протяжении пяти туров, в которых однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2