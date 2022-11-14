Медведев — Рублев: первая ракетка России не оставит шансов соотечественнику
14 ноября Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся друг с другом в первом туре группового этапа Итогового турнира года. Встреча состоится в Турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:1 в пользу Медведева.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом первую ракетку России. На победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Успех Рублева оценен в 3.30 (26%).
При ставке в 1000 рублей на триумф Андрея в случае его выигрыша выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.
Если считаете ставку на аутсайдера опасной, возьмите викторию Рублева с форой (+3.5) гейма за 2.00. Ф1(-3.5) идет за 1.80.
Все пять побед над товарищем Медведев одержал всухую. На его победу 2:0 по сетам коэффициент — 1.90.
Тотал больше 2.5 сета оценен в 2.65, ТМ 2.5 — в 1.45.
На то, что в игре будет тай-брейк, котировка — 2.20. Но стоит отметить, что из шести матчей теннисисты дошли до 13-го гейма только в одном.
Можете сделать комбинированную ставку: П1 и ТБ 22.5 гейма идет за 3.00, П2 и ТБ 22.5 — за 5.00.
Есть условие с жирнейшей котировкой: «матч будет выигран подачей на вылет» за 8.00.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Андрей Рублев
Рублев патологически не умеет играть с Медведевым. Ему неудобен стиль Даниила, который вытягивает из соперников ошибки. Сам Андрей редко играет чисто, а когда допускает невынужденные ошибки, злится и рушит собственную игру. Единственный выигранный матч в прошлом году в Цинциннати — исключение. Тогда после победы в первом сете Медведев неудачно поменял стратегию с осторожной на атакующую и уступил сам себе.
Сейчас ничего подобного произойти не должно, потому что Даниил нащупал приносившую успех игру, об этом он сам говорил в интервью перед победой в Вене в конце октября. Плюс нельзя забывать про туринские корты, которые быстры и подходят именно Медведеву. Поэтому он должен добиться уверенной победы.
Рекомендуемая ставка: Медведев победит 2:0 по сетам за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2