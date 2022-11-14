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Сегодня, 11:15

Медведев — Рублев: первая ракетка России не оставит шансов соотечественнику

Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

14 ноября Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся друг с другом в первом туре группового этапа Итогового турнира года. Встреча состоится в Турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:1 в пользу Медведева.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом первую ракетку России. На победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Успех Рублева оценен в 3.30 (26%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Андрея в случае его выигрыша выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.

Если считаете ставку на аутсайдера опасной, возьмите викторию Рублева с форой (+3.5) гейма за 2.00. Ф1(-3.5) идет за 1.80.

Все пять побед над товарищем Медведев одержал всухую. На его победу 2:0 по сетам коэффициент — 1.90.

Тотал больше 2.5 сета оценен в 2.65, ТМ 2.5 — в 1.45.

На то, что в игре будет тай-брейк, котировка — 2.20. Но стоит отметить, что из шести матчей теннисисты дошли до 13-го гейма только в одном.

Можете сделать комбинированную ставку: П1 и ТБ 22.5 гейма идет за 3.00, П2 и ТБ 22.5 — за 5.00.

Есть условие с жирнейшей котировкой: «матч будет выигран подачей на вылет» за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Андрей Рублев

Рублев патологически не умеет играть с Медведевым. Ему неудобен стиль Даниила, который вытягивает из соперников ошибки. Сам Андрей редко играет чисто, а когда допускает невынужденные ошибки, злится и рушит собственную игру. Единственный выигранный матч в прошлом году в Цинциннати — исключение. Тогда после победы в первом сете Медведев неудачно поменял стратегию с осторожной на атакующую и уступил сам себе.

Сейчас ничего подобного произойти не должно, потому что Даниил нащупал приносившую успех игру, об этом он сам говорил в интервью перед победой в Вене в конце октября. Плюс нельзя забывать про туринские корты, которые быстры и подходят именно Медведеву. Поэтому он должен добиться уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: Медведев победит 2:0 по сетам за 1.90.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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