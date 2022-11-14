Медведев — Рублев: первая ракетка России не оставит шансов соотечественнику

14 ноября Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся друг с другом в первом туре группового этапа Итогового турнира года. Встреча состоится в Турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:1 в пользу Медведева.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом первую ракетку России. На победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Успех Рублева оценен в 3.30 (26%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Андрея в случае его выигрыша выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.

Если считаете ставку на аутсайдера опасной, возьмите викторию Рублева с форой (+3.5) гейма за 2.00. Ф1(-3.5) идет за 1.80.

Все пять побед над товарищем Медведев одержал всухую. На его победу 2:0 по сетам коэффициент — 1.90.

Тотал больше 2.5 сета оценен в 2.65, ТМ 2.5 — в 1.45.

На то, что в игре будет тай-брейк, котировка — 2.20. Но стоит отметить, что из шести матчей теннисисты дошли до 13-го гейма только в одном.

Можете сделать комбинированную ставку: П1 и ТБ 22.5 гейма идет за 3.00, П2 и ТБ 22.5 — за 5.00.

Есть условие с жирнейшей котировкой: «матч будет выигран подачей на вылет» за 8.00.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Андрей Рублев

Рублев патологически не умеет играть с Медведевым. Ему неудобен стиль Даниила, который вытягивает из соперников ошибки. Сам Андрей редко играет чисто, а когда допускает невынужденные ошибки, злится и рушит собственную игру. Единственный выигранный матч в прошлом году в Цинциннати — исключение. Тогда после победы в первом сете Медведев неудачно поменял стратегию с осторожной на атакующую и уступил сам себе.

Сейчас ничего подобного произойти не должно, потому что Даниил нащупал приносившую успех игру, об этом он сам говорил в интервью перед победой в Вене в конце октября. Плюс нельзя забывать про туринские корты, которые быстры и подходят именно Медведеву. Поэтому он должен добиться уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: Медведев победит 2:0 по сетам за 1.90.