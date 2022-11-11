Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

11 ноября, 14:15

«Локомотив» — «Спартак»: Промес и Соболев зажгут в дерби

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Квинси Промес с детьми.
Фото Global Look Press
У форвардов 20 мячей на двоих в РПЛ.

12 ноября в РПЛ состоится московское дерби — «Локомотив» постарается подсластить провальную первую часть сезона победой над «Спартаком». Игра 17-го тура пройдет на «РЖД Арене» в Черкизово и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире с 19.00 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 ноября 2022 года

Хотя матч будет домашним для «Локомотива», аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали статус фаворита «Спартаку». Победа красно-белых идет с коэффициентом 1.82, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья и успех железнодорожников доступны за одинаковые 4.20 (по 23%).

Считаете, что «Локомотив» наконец сыграет убедительно и наберет очки? Вариант 1Х можно взять за 2.05.

Эксперты считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.17.

Только в двух очных встречах из последних пяти соперники обменивались голами. «Обе забьют» предложен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Дастин Порье и&nbsp;Майкл Чендлер во&nbsp;время дуэли взглядов. Порье — Чендлер: Бриллиант закроет Железному путь к титулу

На то, что Квинси Промес забьет 14-й мяч в сезоне и оторвется от преследователей в гонке бомбардиров, коэффициент — 2.10. На гол Александра Соболева — 2.40. У «Локомотива» результативных действий стоит ждать от Антона Миранчука (3.55).

Дубль одного из игроков можете взять за 3.40, хет-трик — за 17.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

  • 1:1 — 7.20;

  • 1:0 и 2:1 в пользу «Спартака» — 7.90.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 12 ноября 2022 года

Команды встречались в сентября — тогда в матче первого круга сильнее были красно-белые (1:0). Прошло два месяца, а положение команд не изменилось: «Спартак» по-прежнему гонится за «Зенитом», а «Локомотив» прозябает внизу таблицы. Железнодорожники за прошедшие два месяца проиграли четыре из шести матчей РПЛ и раз сыграли вничью. Причем 2:2 с «Уралом» на той неделе были добыты со скрипом: москвичи ушли от поражения в компенсированное время благодаря автоголу защитника екатеринбуржцев Егора Филипенко.

Игроки &laquo;Ахмата&raquo; против &laquo;Зенита&raquo;. «Нижний Новгород» — «Ахмат»: победа над «Зенитом» окрылит грозненцев

Красно-зеленые точно завершат первую половину сезона ниже 12-й строчки, и это боль для фанатов команды, которая последние несколько лет конкурировала с «Зенитом». У москвичей не ладится ни в атаке, ни в защите. Если сравнивать даже с не самым успешным прошлым сезоном (завершили его на шестом месте), тогда «Локо» за 30 матчей пропустил 39 мячей (сейчас — 32 за 17 игр), а забил 43 гола (сейчас — 19). В среднем в ворота Гильерме и Худякова в РПЛ влетают два мяча за 90 минут.

На то, что «Спартак» отличится больше одного раза, котировка — 1.75. ИТМ2 (1.5) идет за 2.08.

Красно-белые в прошлом туре упустили возможность приблизиться к лидеру: «Зенит» проиграл дома «Ахмату» (1:2), а команда Гильермо Абаскаля потеряла очки с «Сочи» (1:1). Но есть и позитивный момент — серия москвичей без поражений во всех турнирах достигла десяти матчей. На этом отрезке они победили восемь раз и дважды сыграли вничью, забив 25 мячей (2.5 за игру).

Малком. «Торпедо» — «Зенит»: Малком и Вендел красиво уйдут на перерыв

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Для «Локомотива» это будет третье дерби за 20 дней — два предыдущих против ЦСКА и «Динамо» завершились поражениями. При этом «Спартак» выглядит предпочтительнее и армейцев, и динамовцев: больше забивает (на девять и семь голов соответственно), пропускает примерно столько же (17 против 16 и 20). У красно-белых все так же, как и в начале сезона, хороши Промес и Соболев: голландец забил в двух последних матчах, что позволило ему оторваться от преследователей в гонке бомбардиров (13 мячей). Александр же в каждой игре показывает настрой на борьбу и нацеленность на ворота.

«Локомотив» может рассчитывать разве что на Антона Миранчука, который забил в игре с «Уралом» и поучаствовал во второй голевой атаке. На его счету в этом сезоне 5+3 в РПЛ — кажется, что он один из немногих в команде, кому не наплевать на результаты. Но вряд ли его усилий хватит, чтобы остановить такого горячего и мощного соперника, как «Спартак».

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
3
0
Читайте также
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «Зенит»: Малком и Вендел красиво уйдут на перерыв

Конец эпохи Адесаньи? За чемпионом пришел его ночной кошмар
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости