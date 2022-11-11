У форвардов 20 мячей на двоих в РПЛ.

12 ноября в РПЛ состоится московское дерби — «Локомотив» постарается подсластить провальную первую часть сезона победой над «Спартаком». Игра 17-го тура пройдет на «РЖД Арене» в Черкизово и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире с 19.00 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 ноября 2022 года

Хотя матч будет домашним для «Локомотива», аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали статус фаворита «Спартаку». Победа красно-белых идет с коэффициентом 1.82, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья и успех железнодорожников доступны за одинаковые 4.20 (по 23%).

Считаете, что «Локомотив» наконец сыграет убедительно и наберет очки? Вариант 1Х можно взять за 2.05.

Эксперты считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.17.

Только в двух очных встречах из последних пяти соперники обменивались голами. «Обе забьют» предложен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

На то, что Квинси Промес забьет 14-й мяч в сезоне и оторвется от преследователей в гонке бомбардиров, коэффициент — 2.10. На гол Александра Соболева — 2.40. У «Локомотива» результативных действий стоит ждать от Антона Миранчука (3.55).

Дубль одного из игроков можете взять за 3.40, хет-трик — за 17.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

1:1 — 7.20;

1:0 и 2:1 в пользу «Спартака» — 7.90.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 12 ноября 2022 года

Команды встречались в сентября — тогда в матче первого круга сильнее были красно-белые (1:0). Прошло два месяца, а положение команд не изменилось: «Спартак» по-прежнему гонится за «Зенитом», а «Локомотив» прозябает внизу таблицы. Железнодорожники за прошедшие два месяца проиграли четыре из шести матчей РПЛ и раз сыграли вничью. Причем 2:2 с «Уралом» на той неделе были добыты со скрипом: москвичи ушли от поражения в компенсированное время благодаря автоголу защитника екатеринбуржцев Егора Филипенко.

Красно-зеленые точно завершат первую половину сезона ниже 12-й строчки, и это боль для фанатов команды, которая последние несколько лет конкурировала с «Зенитом». У москвичей не ладится ни в атаке, ни в защите. Если сравнивать даже с не самым успешным прошлым сезоном (завершили его на шестом месте), тогда «Локо» за 30 матчей пропустил 39 мячей (сейчас — 32 за 17 игр), а забил 43 гола (сейчас — 19). В среднем в ворота Гильерме и Худякова в РПЛ влетают два мяча за 90 минут.

На то, что «Спартак» отличится больше одного раза, котировка — 1.75. ИТМ2 (1.5) идет за 2.08.

Красно-белые в прошлом туре упустили возможность приблизиться к лидеру: «Зенит» проиграл дома «Ахмату» (1:2), а команда Гильермо Абаскаля потеряла очки с «Сочи» (1:1). Но есть и позитивный момент — серия москвичей без поражений во всех турнирах достигла десяти матчей. На этом отрезке они победили восемь раз и дважды сыграли вничью, забив 25 мячей (2.5 за игру).

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Для «Локомотива» это будет третье дерби за 20 дней — два предыдущих против ЦСКА и «Динамо» завершились поражениями. При этом «Спартак» выглядит предпочтительнее и армейцев, и динамовцев: больше забивает (на девять и семь голов соответственно), пропускает примерно столько же (17 против 16 и 20). У красно-белых все так же, как и в начале сезона, хороши Промес и Соболев: голландец забил в двух последних матчах, что позволило ему оторваться от преследователей в гонке бомбардиров (13 мячей). Александр же в каждой игре показывает настрой на борьбу и нацеленность на ворота.

«Локомотив» может рассчитывать разве что на Антона Миранчука, который забил в игре с «Уралом» и поучаствовал во второй голевой атаке. На его счету в этом сезоне 5+3 в РПЛ — кажется, что он один из немногих в команде, кому не наплевать на результаты. Но вряд ли его усилий хватит, чтобы остановить такого горячего и мощного соперника, как «Спартак».

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.82.