«Локомотив» — «Спартак»: Промес и Соболев зажгут в дерби
12 ноября в РПЛ состоится московское дерби — «Локомотив» постарается подсластить провальную первую часть сезона победой над «Спартаком». Игра 17-го тура пройдет на «РЖД Арене» в Черкизово и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире с 19.00 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 ноября 2022 года
Хотя матч будет домашним для «Локомотива», аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали статус фаворита «Спартаку». Победа красно-белых идет с коэффициентом 1.82, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья и успех железнодорожников доступны за одинаковые 4.20 (по 23%).
Считаете, что «Локомотив» наконец сыграет убедительно и наберет очки? Вариант 1Х можно взять за 2.05.
Эксперты считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.17.
Только в двух очных встречах из последних пяти соперники обменивались голами. «Обе забьют» предложен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.
На то, что Квинси Промес забьет 14-й мяч в сезоне и оторвется от преследователей в гонке бомбардиров, коэффициент — 2.10. На гол Александра Соболева — 2.40. У «Локомотива» результативных действий стоит ждать от Антона Миранчука (3.55).
Дубль одного из игроков можете взять за 3.40, хет-трик — за 17.0.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 12 ноября 2022 года
Команды встречались в сентября — тогда в матче первого круга сильнее были красно-белые (1:0). Прошло два месяца, а положение команд не изменилось: «Спартак» по-прежнему гонится за «Зенитом», а «Локомотив» прозябает внизу таблицы. Железнодорожники за прошедшие два месяца проиграли четыре из шести матчей РПЛ и раз сыграли вничью. Причем 2:2 с «Уралом» на той неделе были добыты со скрипом: москвичи ушли от поражения в компенсированное время благодаря автоголу защитника екатеринбуржцев Егора Филипенко.
Красно-зеленые точно завершат первую половину сезона ниже 12-й строчки, и это боль для фанатов команды, которая последние несколько лет конкурировала с «Зенитом». У москвичей не ладится ни в атаке, ни в защите. Если сравнивать даже с не самым успешным прошлым сезоном (завершили его на шестом месте), тогда «Локо» за 30 матчей пропустил 39 мячей (сейчас — 32 за 17 игр), а забил 43 гола (сейчас — 19). В среднем в ворота Гильерме и Худякова в РПЛ влетают два мяча за 90 минут.
На то, что «Спартак» отличится больше одного раза, котировка — 1.75. ИТМ2 (1.5) идет за 2.08.
Красно-белые в прошлом туре упустили возможность приблизиться к лидеру: «Зенит» проиграл дома «Ахмату» (1:2), а команда Гильермо Абаскаля потеряла очки с «Сочи» (1:1). Но есть и позитивный момент — серия москвичей без поражений во всех турнирах достигла десяти матчей. На этом отрезке они победили восемь раз и дважды сыграли вничью, забив 25 мячей (2.5 за игру).
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»
Для «Локомотива» это будет третье дерби за 20 дней — два предыдущих против ЦСКА и «Динамо» завершились поражениями. При этом «Спартак» выглядит предпочтительнее и армейцев, и динамовцев: больше забивает (на девять и семь голов соответственно), пропускает примерно столько же (17 против 16 и 20). У красно-белых все так же, как и в начале сезона, хороши Промес и Соболев: голландец забил в двух последних матчах, что позволило ему оторваться от преследователей в гонке бомбардиров (13 мячей). Александр же в каждой игре показывает настрой на борьбу и нацеленность на ворота.
«Локомотив» может рассчитывать разве что на Антона Миранчука, который забил в игре с «Уралом» и поучаствовал во второй голевой атаке. На его счету в этом сезоне 5+3 в РПЛ — кажется, что он один из немногих в команде, кому не наплевать на результаты. Но вряд ли его усилий хватит, чтобы остановить такого горячего и мощного соперника, как «Спартак».
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2