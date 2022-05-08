8 мая 2022 года состоится главный матч 35-го тура чемпионата Испании — «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет «Реал». Мадридское дерби начнется в 22.00 по московскому времени. Посмотреть его можно на онлайн-платформе «Окко Спорт». Обслужит встречу арбитр Сесар Сото Градо.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают увесистым фаворитом команду Диего Симеоне. На победу «Атлетико» можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность — около 48%. Триумф «Реала» и ничья идут с одинаковой котировкой 3.60 (по 26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 3600 рублей в случае удачного исхода и 2600 рублей чистой прибыли.

Считаете, что «Реал» не проиграет принципиальный матч? Х2 идет за 1.80.

«Бланкос» и их соперники в пяти последних матчах забили три и более мяча, а «Атлетико» — только в одном. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

«Обе забьют» можно взять за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.96.

Карим Бензема привык исполнять пенальти в последние недели. На 11-метровый в предстоящей игре можно поставить за 2.80. На то, что его будут бить именно гости, — 5.00.

Самый вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

Карло Анчелотти после тяжелого полуфинала Лиги чемпионов даст отдохнуть некоторым лидерам. Но это даже хорошо для накала матча — амбициозные парни со скамейки будут больше заряжены на борьбу, чем сытые топы из основного состава. «Атлетико» тоже будет биться до последнего, потому что команде нужны очки в сражении с «Бетисом» за четвертое место и Лигу чемпионов на будущий сезон. Матч должен получиться горячим и результативным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.84.