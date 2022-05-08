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«Атлетико» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 8 мая 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетико» — «Реал» 8 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тибо Куртуа («Реал»).
Фото Global Look Press

8 мая 2022 года состоится главный матч 35-го тура чемпионата Испании — «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет «Реал». Мадридское дерби начнется в 22.00 по московскому времени. Посмотреть его можно на онлайн-платформе «Окко Спорт». Обслужит встречу арбитр Сесар Сото Градо.

Испания. Лига 1. 35-й тур
08 мая, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают увесистым фаворитом команду Диего Симеоне. На победу «Атлетико» можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность — около 48%. Триумф «Реала» и ничья идут с одинаковой котировкой 3.60 (по 26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 3600 рублей в случае удачного исхода и 2600 рублей чистой прибыли.

Считаете, что «Реал» не проиграет принципиальный матч? Х2 идет за 1.80.

«Бланкос» и их соперники в пяти последних матчах забили три и более мяча, а «Атлетико» — только в одном. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

«Обе забьют» можно взять за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.96.

Карим Бензема привык исполнять пенальти в последние недели. На 11-метровый в предстоящей игре можно поставить за 2.80. На то, что его будут бить именно гости, — 5.00.

Самый вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

Карло Анчелотти после тяжелого полуфинала Лиги чемпионов даст отдохнуть некоторым лидерам. Но это даже хорошо для накала матча — амбициозные парни со скамейки будут больше заряжены на борьбу, чем сытые топы из основного состава. «Атлетико» тоже будет биться до последнего, потому что команде нужны очки в сражении с «Бетисом» за четвертое место и Лигу чемпионов на будущий сезон. Матч должен получиться горячим и результативным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.84.

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ФК Атлетико
ФК Реал
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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 8 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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