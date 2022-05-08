«Атлетико» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 8 мая 2022 года
8 мая 2022 года состоится главный матч 35-го тура чемпионата Испании — «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет «Реал». Мадридское дерби начнется в 22.00 по московскому времени. Посмотреть его можно на онлайн-платформе «Окко Спорт». Обслужит встречу арбитр Сесар Сото Градо.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают увесистым фаворитом команду Диего Симеоне. На победу «Атлетико» можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность — около 48%. Триумф «Реала» и ничья идут с одинаковой котировкой 3.60 (по 26%).
Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 3600 рублей в случае удачного исхода и 2600 рублей чистой прибыли.
Считаете, что «Реал» не проиграет принципиальный матч? Х2 идет за 1.80.
«Бланкос» и их соперники в пяти последних матчах забили три и более мяча, а «Атлетико» — только в одном. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.
«Обе забьют» можно взять за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.96.
Карим Бензема привык исполнять пенальти в последние недели. На 11-метровый в предстоящей игре можно поставить за 2.80. На то, что его будут бить именно гости, — 5.00.
Самый вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»
Карло Анчелотти после тяжелого полуфинала Лиги чемпионов даст отдохнуть некоторым лидерам. Но это даже хорошо для накала матча — амбициозные парни со скамейки будут больше заряжены на борьбу, чем сытые топы из основного состава. «Атлетико» тоже будет биться до последнего, потому что команде нужны очки в сражении с «Бетисом» за четвертое место и Лигу чемпионов на будущий сезон. Матч должен получиться горячим и результативным.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0