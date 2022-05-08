«Локомотив» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 8 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
8 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ на «РЖД Арене» «Локомотив» сыграет с «Рубином». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно посмотреть на «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают шестое и 13-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.94, это примерно 51% вероятности. На успех «Рубина» котировка 3.90 (23%), чуть более вероятна ничья — 3.80 (26%).
При ставке в 1000 рублей на победу казанцев в случае их успеха выплата составит 3900 рублей.
На то, что Леонид Слуцкий не проиграет, можно сделать ставку за 1.92.
В восьми из десяти последних матчей «Локомотив» пробил тотал больше 2.5 гола, «Рубин» сделал это на один раз меньше. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.83. На ТМ 2.5 — за 2.04.
У «Локомотива» в семи из десяти последних встреч прошел вариант «обе забьют», у «Рубина» — в шести из десяти случаев. Обмен голами можно взять с котировкой 1.74, обратный исход — 2.10.
За последние десять игр команда Слуцкого пропустила 28 мячей — антирекорд этого сезона. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.90.
За последние десять встреч в РПЛ команды на двоих получили семь красных карточек. На удаление в матче можно поставить за 2.95. Котировка на пенальти — 2.35. Оба события вместе — 5.50.
Три наиболее вероятных результата выглядят так:
• 1:1 - за 6.80;
• 1:0 - за 7.40;
• 2:1 - за 8.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|0 : 0
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0