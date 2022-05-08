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«Локомотив» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 8 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 8 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Ян Кухта после матча с «Зенитом».
Фото ФК «Локомотив»

8 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ на «РЖД Арене» «Локомотив» сыграет с «Рубином». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно посмотреть на «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают шестое и 13-е места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.94, это примерно 51% вероятности. На успех «Рубина» котировка 3.90 (23%), чуть более вероятна ничья — 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу казанцев в случае их успеха выплата составит 3900 рублей.

На то, что Леонид Слуцкий не проиграет, можно сделать ставку за 1.92.

В восьми из десяти последних матчей «Локомотив» пробил тотал больше 2.5 гола, «Рубин» сделал это на один раз меньше. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.83. На ТМ 2.5 — за 2.04.

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У «Локомотива» в семи из десяти последних встреч прошел вариант «обе забьют», у «Рубина» — в шести из десяти случаев. Обмен голами можно взять с котировкой 1.74, обратный исход — 2.10.

За последние десять игр команда Слуцкого пропустила 28 мячей — антирекорд этого сезона. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.90.

За последние десять встреч в РПЛ команды на двоих получили семь красных карточек. На удаление в матче можно поставить за 2.95. Котировка на пенальти — 2.35. Оба события вместе — 5.50.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 1:1 - за 6.80;

• 1:0 - за 7.40;

• 2:1 - за 8.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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«Атлетико» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 8 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 0 : 0
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

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 22 1 4
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Краснодар

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