8 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ на «РЖД Арене» «Локомотив» сыграет с «Рубином». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно посмотреть на «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают шестое и 13-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.94, это примерно 51% вероятности. На успех «Рубина» котировка 3.90 (23%), чуть более вероятна ничья — 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу казанцев в случае их успеха выплата составит 3900 рублей.

На то, что Леонид Слуцкий не проиграет, можно сделать ставку за 1.92.

В восьми из десяти последних матчей «Локомотив» пробил тотал больше 2.5 гола, «Рубин» сделал это на один раз меньше. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.83. На ТМ 2.5 — за 2.04.

У «Локомотива» в семи из десяти последних встреч прошел вариант «обе забьют», у «Рубина» — в шести из десяти случаев. Обмен голами можно взять с котировкой 1.74, обратный исход — 2.10.

За последние десять игр команда Слуцкого пропустила 28 мячей — антирекорд этого сезона. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.90.

За последние десять встреч в РПЛ команды на двоих получили семь красных карточек. На удаление в матче можно поставить за 2.95. Котировка на пенальти — 2.35. Оба события вместе — 5.50.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 1:1 - за 6.80;

• 1:0 - за 7.40;

• 2:1 - за 8.10.