«Атлетико» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 8 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
8 мая 2022 года в матче 35-го тура ла лиги состоится мадридское дерби — «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Ванда Метрополитано». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его можно будет посмотреть на «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На успех команды Диего Симеоне можно поставить за 2.10, что примерно 48% вероятности. Котировка на победу «Реала» 3.60 (26%), столько же на ничью — 3.60 (26%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» в случае успеха выплата составит 3600 рублей.
На то, что Карло Анчелотти не проиграет, можно поставить за 1.79.
У команд абсолютно разный стиль. У «Атлетико» из десяти последних игр только в трех случилось «обе забьют». В то же время «Реал» и его соперники обменялись голами семь раз. В обоюдорезультативный матч можно вложиться за 1.76, в «обе забьют — нет» — за 2.06.
Команда Симеоне трижды пробила тотал больше 2.5 в последних десяти матчах, зато сливочные сделали это девять раз. ТБ 2.5 можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.
Подстраховать своего фаворита можно при помощи форы — Ф1(0) за 1.53 и Ф2(0) за 2.65.
Три наиболее вероятных результата выглядят так:
• 1:1 - за 6.40;
• 1:0 - за 7.00;
• 2:1 - за 8.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0