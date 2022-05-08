8 мая 2022 года в матче 35-го тура ла лиги состоится мадридское дерби — «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Ванда Метрополитано». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На успех команды Диего Симеоне можно поставить за 2.10, что примерно 48% вероятности. Котировка на победу «Реала» 3.60 (26%), столько же на ничью — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

На то, что Карло Анчелотти не проиграет, можно поставить за 1.79.

У команд абсолютно разный стиль. У «Атлетико» из десяти последних игр только в трех случилось «обе забьют». В то же время «Реал» и его соперники обменялись голами семь раз. В обоюдорезультативный матч можно вложиться за 1.76, в «обе забьют — нет» — за 2.06.

Команда Симеоне трижды пробила тотал больше 2.5 в последних десяти матчах, зато сливочные сделали это девять раз. ТБ 2.5 можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Подстраховать своего фаворита можно при помощи форы — Ф1(0) за 1.53 и Ф2(0) за 2.65.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 1:1 - за 6.40;

• 1:0 - за 7.00;

• 2:1 - за 8.40.