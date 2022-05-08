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«Атлетико» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 8 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетико» — «Реал» 8 мая 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

8 мая 2022 года в матче 35-го тура ла лиги состоится мадридское дерби — «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Ванда Метрополитано». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 35-й тур
08 мая, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На успех команды Диего Симеоне можно поставить за 2.10, что примерно 48% вероятности. Котировка на победу «Реала» 3.60 (26%), столько же на ничью — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

На то, что Карло Анчелотти не проиграет, можно поставить за 1.79.

У команд абсолютно разный стиль. У «Атлетико» из десяти последних игр только в трех случилось «обе забьют». В то же время «Реал» и его соперники обменялись голами семь раз. В обоюдорезультативный матч можно вложиться за 1.76, в «обе забьют — нет» — за 2.06.

Диего Симеоне (&laquo;Атлетико&raquo;). «Атлетико» — «Реал»: чемпионы накажут команду Симеоне за неуважение

Команда Симеоне трижды пробила тотал больше 2.5 в последних десяти матчах, зато сливочные сделали это девять раз. ТБ 2.5 можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Подстраховать своего фаворита можно при помощи форы — Ф1(0) за 1.53 и Ф2(0) за 2.65.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 1:1 - за 6.40;

• 1:0 - за 7.00;

• 2:1 - за 8.40.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Реал
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«Локомотив» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 8 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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